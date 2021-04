Google integreert Google Lens in webversie van Google Foto’s voor tekst

Google heeft een verbetering klaarstaan voor de webversie van Google Foto’s. Gebruikers krijgen in de webversie de mogelijkheid om teksten te kopiëren naar het klembord van je computer. Een hele handige toevoeging, welke te danken is aan Google Lens.

Google Foto’s op web: tekst kopiëren

Google Lens is een handige toevoeging waarmee je snel dingen kunt identificeren. Denk aan een plant, waarbij je middels Google Lens direct weet welke plantensoort het is. Een andere handige toevoeging is dat je een tekst kunt scannen en direct kunt vertalen, of kunt kopiëren naar het klembord van je telefoon.

Een nieuwe verbetering wordt nu uitgerold naar de webversie van Google Foto’s. Gebruikers kunnen nu ook daarin teksten van foto’s scannen, kopiëren en bijvoorbeeld ergens anders plakken. Dit wordt optische tekenherkenning, ofwel OCR, genoemd. Hier hoeft de smartphone dus niet meer bij te komen.

Als je de functie wilt gebruiken, duikt in het scherm de optie ‘Tekst uit afbeelding kopiëren’ op. Vervolgens kun je de tekst selecteren en kopiëren. Wat ons opviel is dat de functie niet voor iedere foto al beschikbaar is, ook al komt er aardig wat tekst in voor. Het is dus ook een beetje geluk hebben of Google de tekst herkent in de foto. Het is niet mogelijk dit te forceren.