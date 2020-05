Google Lens is uitgebreid met een aantal nieuwe functies. Eén van de nieuwe opties die je nu terug kunt vinden in de app is dat je handgeschreven tekst kunt digitaliseren en kunt overzetten naar je computer.

Google Lens met nieuwe opties

Google Lens is een erg handige tool die nu verder is uitgebreid. Je kon er al teksten mee scannen, maar bijvoorbeeld ook kijken welke plant je nou eigenlijk in de vensterbank hebt staan. Met de nieuwste update is het mogelijk om handgeschreven tekst te scannen, en deze direct naar je computer sturen. Hiervoor heb je alleen maar je smartphone nodig en op de computer dient de Chrome-browser aanwezig te zijn. De gekopieerde tekst komt dan direct in het klembord van je pc terecht.

Een andere optie die vanaf nu beschikbaar is, is dat de handgeschreven tekst opgelezen kan worden. Je hoeft hiervoor alleen maar op ‘beluisteren’ te tikken, waarna de tekst opgelezen wordt. Vanuit Google Lens krijg je ook de mogelijkheid teksten direct gelijk te vertalen en de resultaten op te zoeken via de zoekmachine. Volgens Google wordt het nu makkelijker gemaakt om lastige woorden te oefenen en hardop uit te laten spreken.

De nieuwe functies zijn vanaf nu te gebruiken in de Google Lens app.