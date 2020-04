Google Duo is een ideale videobel-app om met familie en vrienden in verbinding te blijven. Google heeft vier nieuwe functies toegevoegd aan de app waarmee je nog beter met elkaar kunt videobellen.

Google Duo met 4 nieuwe functies

Met regelmaat voorziet Google haar apps van nieuwe functionaliteit. Dat is ook nu het geval voor Google Duo. De videobel-app wordt uitgebreid met een viertal nieuwe functies. Hiermee moet het mogelijk worden gemaakt om nog beter in verbinding te blijven met familie en vrienden, zo geeft Google aan.

Betere kwaliteit

Google Duo maakt gebruik van end-to-end versleutelingen voor veilige gesprekken. Daarbij zorgt een speciaal algoritme ervoor dat audio-onderbrekingen verminderd worden. In de komende week wordt een nieuwe videocodec-technologie geïntroduceerd waarmee de kwaliteit en betrouwbaarheid van videogesprekken moet verbeteren, zelfs bij verbindingen met een zeer lage bandbreedte.

Foto

Vanaf nu is het ook mogelijk om in Google Duo samen een foto te maken. Zo kun je toch een beetje bij elkaar zijn. Deze foto kun je vervolgens ook direct delen in het gesprek. Het is vanaf nu mogelijk in één-op-één videogesprekken en wordt binnenkort mogelijk in groepsgesprekken.

Meer deelnemers

Google is verder van plan om het aantal deelnemers in een groepsgesprek te vergroten. Dit was eerder al verhoogd van 8 naar twaalf. In de komende weken moet dit verder uitgebreid worden, maar het is niet duidelijk wat het nieuwe maximum wordt.

Videoberichten

Tot slot heeft Google nieuwe gepersonaliseerde video- en spraakberichten toegevoegd. Deze kun je naar de ander versturen als je niet kunt bellen. Je kunt vanaf nu nieuwe ‘Ik mis je’ of ‘Ik denk aan je’ berichten verzenden met speciale AR-effecten. Volgens Google wordt het binnenkort ook mogelijk om deze berichten automatisch op te slaan in Duo, in plaats van dat deze na 24 uur automatisch worden gewist.

Google heeft de nieuwe functies voor Google Duo nu aangekondigd en zullen vanaf nu gefaseerd uitgerold worden. Het kan dus even duren voordat deze bij iedereen beschikbaar is.