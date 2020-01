Google Duo krijgt ‘Notes’ en ‘Doodles’ met nieuwste update

Er is een nieuwe functie beschikbaar in videobel-app Google Duo. De applicatie kan gebruikt worden voor het versturen van Notes en Doodles. We vertellen er je meer over in dit artikel.

Google Duo met Notes en Doodles

Een nieuwe speelse functie voor videobel-app Google Duo. Google heeft de applicatie voorzien van Notes (en Doodles). Hiermee kun je content delen zoals je dat kent van de verhalenfunctie uit Instagram, Snapchat en Facebook. Deze verstuur je naar iemand, waarbij de notities na 24 uur automatisch verwijderd worden.

Je kunt een tekening maken en deze delen, maar je kunt ook een tekst schrijven en deze aan de ander laten weten. Google biedt hiermee een alternatief aan voor als het niet het moment is om met elkaar te videobellen. Er zijn acht achtergrondkleuren, zes lettertypes en drie penselen beschikbaar. De functie komt beschikbaar via een update die vanaf nu gefaseerd uitgerold wordt.