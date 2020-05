Google Duo 87: update met Family Mode en e-mail adresboek

Google heeft een nieuwe update uitgebracht voor videobel-app Google Duo. In Google Duo 87 komen we een hoop verbeteringen tegen die van pas komen. Denk aan het vinden van contacten via hun mailadres en de Family Mode.

Google Duo 87

Er wordt een nieuwe update uitgerold voor Google Duo. Met de nieuwe update worden functies toegevoegd die eerder al door Google aangekondigd waren. Dit betekent dat je vanaf nu de handige Family Mode kunt gebruiken. Deze vind je terug in de app, als je bezig bent met een videogesprek. Hier druk je op de drie puntjes, en selecteer je Family Mode. In deze modus is een verbetering doorgevoerd dat een gesprek door een kind niet zomaar beëindigt kan worden. Ook zijn er in de Family Mode verschillende filters en kun je tekenen op het scherm.

Een andere verbetering is het e-mail adresboek. Voortaan kun je ook contacten vinden zonder dat je het telefoonnummer van de ander kent. Je hoeft dan alleen maar het e-mailadres te weten. Voorheen had je altijd een telefoonnummer van een ander nodig om deze via Google Duo te bellen. Wel is het nog steeds nodig om jezelf te registreren bij Google Duo met je telefoonnummer.

De update kan gedownload worden uit de Google Play Store via onderstaande button.