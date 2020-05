Google Duo krijgt Family Mode, meer deelnemers en groepsbellen via webversie

Google Duo, Meet, Hangouts; het zijn allemaal videobeldiensten van Google, maar elk toch net wat anders. Inmiddels lijken de diensten wat meer naar elkaar toe te groeien. Er zijn nu door Google veel nieuwe functies aangekondigd voor Google Duo, waaronder een Family Mode.

Google Duo: 32 deelnemers

Google breidt het aantal functies voor Google Duo in rap tempo uit. Eind april werden vier nieuwe functies aangekondigd; nu worden daar nog eens drie nieuwe features aan toegevoegd. Google heeft bekend gemaakt dat mogelijk wordt om met maximaal 32 personen een videogesprek te houden. Eerder werd de limiet al verhoogd van acht naar twaalf. In de app zul je dan zes gezichten op het scherm zien, de overige als carrousel onderin beeld waar je door heen kunt vegen.

Family Mode

Een andere nieuwe functie is de Family Mode. Hiermee kun je je videogesprekken opleuken met leuke effecten en er zijn maskers die je familieleden laten veranderen in een astronaut, kat of iets anders. Tegelijkertijd kun je ook tekenen. Leuk om te kijken of de rest kan raden wat je hebt getekend. Tevens is er een speciaal Moederdag-effect voor aanstaande zondag.

Webversie

De webversie van Google Duo wordt ook verder uitgebreid met nieuwe opties. Het wordt mogelijk om anderen uit te nodigen voor een groepsgesprek via een link. Deze kun je dus delen met je vrienden. Daarbij kun je ook anderen met een Google-account uitnodigen.

Update

De update wordt vanaf nu uitgerold, waarbij bepaalde functies alvast beschikbaar zijn. Andere functies zoals de Family Mode en het voeren van een videogesprek met 32 personen worden via een server-side update geactiveerd.