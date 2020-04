Skype introduceert ‘Meet Now’: videovergadering zonder account

Vanaf nu wordt het door Microsoft mogelijk gemaakt om een videovergadering met collega’s te hebben, zonder dat je hiervoor een account nodig hebt. Door de coronacrisis wordt er massaal aan videobellen gedaan.

Skype zonder account

Microsoft heeft haar videodienst Skype voorzien van een nieuwe verbetering. Gebruikers kunnen vanaf nu meedoen aan een videovergadering zonder dat hiervoor nog een account nodig is. Het is een uitbreiding op de videodienst die zeker in de huidige tijd van het coronavirus erg goed van pas kan komen. Veel medewerkers van bedrijven werken thuis en doen aan videobellen en vergaderen.

Echter was het tot nu toe wel voor iedereen nodig om een account te hebben en hiermee in te loggen. Daar komt nu verandering in. Gebruikers die deel willen nemen aan een videovergadering hoeven niet langer meer in te loggen met hun naam en wachtwoord. Enkel degenen die de videovergadering organiseert moet inloggen met een gebruikersnaam en wachtwoord.

Om de functie te gebruiken hoef je in de Skype app alleen maar op ‘Meet Now’ te drukken. Dit kan zowel in de Skype app. Je kunt hem ook via de browser gebruiken op je computer. Dit werkt in zowel Google Chrome als in Microsoft Edge. Anderen kunnen deelnemen aan de vergadering via een unieke door Skype gegenereerde link. Via hier heb je toegang tot de vergadering, een wachtwoord is niet nodig, dus het is geen afgeschermde omgeving als de unieke URL benaderd zou worden. Je kunt de functie dus ook terugvinden op de website, dat kan via deze link.

Skype geeft nog de volgende beschrijving over de functie;