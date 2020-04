De 5 beste apps van maart 2020 (+ het belangrijkste nieuws)

De maand maart was toch wel anders dan we hadden verwacht. Alles door het coronavirus. Toch was er op DroidApp genoeg te beleven. We zetten de 5 beste apps en het belangrijkste nieuws op een rij.

Android in maart 2020

Dat maart een bewogen maand was, dat hoeven we niet uit te leggen. We zagen in februari al de nodige afgelaste evenementen en dingen, en dat was ook in maart het geval. We hadden de Oppo Find X2 aankondiging en ook was er de presentatie van de Huawei P40-serie, maar wel allemaal online. Google I/O dat in mei plaats zou vinden is ook afgezegd. Maar er was nog meer.

Vodafone kwam met een Unlimited abonnement en sinds maart kun je terecht bij Amazon in Nederland. Nokia toonde midden maart een reeks nieuwe toestellen waaronder de Nokia 8.3 met 5G. Vanaf nu kun je ook in de Play Store app een donker thema gebruiken. Huawei bracht haar eigen online muziekdienst uit in ons land.

Uit onderzoek is gebleken dat Google Play Protect niet echt zorgt voor een betere beveiliging van je toestel. Xiaomi toonde eind maart de nieuwe Mi 10-serie die ook voor een hoge prijs naar Nederland komt.

‘Vergeten’

We hebben onze rubriek ‘De vergeten smartphone/telecom’ uiteraard ook weer iedere zondag geplaatst. Deze maand kon je genieten van de verhalen over de volgende toestellen:

Review en preview

In maart zijn er ook een aantal reviews en previews verschenen. Die willen we nog een keer met je delen. Je vind ze hieronder op een rijtje.

App-lijstjes en tips

DroidApp heeft deze maand je ook tips gegeven en geholpen met interessante apps die je helpen bij het thuiswerken. Die lijstjes zetten we voor je op een rijtje,

Beste apps

In maart hebben we meerdere applicaties behandeld. Omdat ze nieuw zijn uitgebracht, voorzien zijn van een update of omdat ze juist interessant zijn. We hebben een selectie gemaakt met de beste Android-apps van maart 2020, in willekeurige volgorde.

Workouts voor Thuis

Met de Workouts voor Thuis app blijf je gewoon in beweging, zonder dat je hiervoor apparatuur voor nodig hebt. Handig, want in tijdens van het coronavirus kan de app zeker van pas komen. De app biedt vrijwel alle functies gratis aan, soms zie je een niet storende advertentie. Sommige premium-functies kun je gebruiken door een korte reclame te bekijken. De oefeningen zijn er in verschillende niveaus, en hier kun je wel een paar weken mee aan de slag.

Range

Range is een applicatie van Nederlandse bodem, en is een alternatief voor apps als Flitsmeister. Niet alleen krijg je meldingen te zien van snelheidscontroles, ook voor andere vervoersmiddelen vind je de controles terug. Denk aan controles als fietser, of in het openbaar vervoer. Zelfs voor de scheepvaart en scooters kun je notificaties van controles ontvangen. De meldingen worden aangemaakt door andere gebruikers.

WhatsApp

We hebben ook WhatsApp opgenomen in het lijstje met beste apps van maart 2020. In maart hebben de ontwikkelaars eindelijk de mogelijkheid toegevoegd om een donker thema te kiezen in de app. Hierdoor is het nog prettiger om WhatsApp in de late (of vroege) uren te gebruiken.

NL-Alert

De Nederlandse Rijksoverheid heeft een nieuwe app uitgebracht in de Google Play Store. Het is de NL-Alert app. Met deze applicatie kun je waar je ook bent op de hoogte blijven van de meldingen die in Nederland uitgestuurd worden in het geval van een noodsituatie.

Geweldige Wijk

Op de laatste dag van de maand maart hebben we de Geweldige Wijk app besproken. Deze applicatie laat je anderen helpen, en degenen die wel wat hulp kunnen gebruiken, kunnen een oproep doen. Dit kan voor van alles zijn. Bijvoorbeeld voor hulp met een lekke fietsband of het doen van een boodschapje. Ook op tal van andere gebieden kan de Geweldige Wijk app een mooie schakel zijn tussen degenen die hulp nodig hebben en hulp willen bieden tijdens de coronacrisis (en daarna).

Bonus-tip: DroidApp App

Heb je de DroidApp App nog niet op je smartphone (of tablet) staan? Download ‘m dan snel uit de Google Play Store. Onze eigen DroidApp App brengt je het belangrijkste Android-nieuws, houd je op de hoogte van de beste tips, apps en specials en natuurlijk vind je in de app ook onze reviews. Daarnaast heb je toegang tot de uitgebreide database aan toestelspecificaties en actuele prijzen.