Motorola Razr preview: dit is onze eerste indruk

Het hoge woord is eruit: de Motorola Razr komt naar Nederland! We hebben de vouwbare smartphone alvast bekeken en delen onze eerste indruk.

Motorola Razr preview

Motorola kwam een poosje geleden met de introductie van haar eerste vouwbare smartphone, de Motorola Razr. Vrijdag heeft de fabrikant ons de bevestiging gegeven dat de smartphone ook uitgebracht wordt in Nederland. DroidApp heeft vast met het toestel kunnen spelen. Wat heeft de Motorola te bieden?

De Motorola Razr zal voornamelijk gekozen worden voor het design, want dat wel goed bij het toestel. Het ontwerp is geïnspireerd op de voorgaande Razr-modellen van enkele jaren geleden. Nu is de vraag, weet Motorola het succes van die devices met de Razr 2020 voort te zetten?

Secundair beeldscherm

Samsung presenteerde onlangs de Galaxy Z Flip die we in een preview hebben mogen proberen. Hierdoor kunnen we hem goed vergelijken met de Razr. Het secundaire beeldscherm op het klepje is bij de Motorola veel beter bruikbaar. Je kunt snelkoppelingen gebruiken, of snelle instellingen activeren zoals WiFi, Bluetooth en dergelijke. Bij Samsung is dit oppervlak veel kleiner. Foto’s kun je ook maken zonder het scherm te openen. Je kunt hiervoor gebruik maken van de handige Moto Actions, draaien met je pols voor de camera, schudden met het toestel voor het inschakelen van de zaklamp. Ideaal.

Bij de Samsung zag je opengeklapt subtiele zwarte strepen, bij de vouwlijn. Deze zie je bij de Razr in zijn geheel niet. Je voelt wel de vouw, maar minder duidelijk dan bij de Samsung Galaxy Z Flip. Klap je het toestel dicht, dan wordt het scherm als het ware een beetje naar binnen geduwd. Je kunt de Motorola Razr niet half openklappen, dit kan bij de Razr wel.

De Razr ligt erg goed in de hand en voelt degelijk aan. De Galaxy Z Flip voelt iets robuuster aan, maar dat betekent absoluut niet dat dat bij de Razr slecht is. Samsung heeft op verschillende vlakken de interface aangepast als je het toestel voor 90 graden opengeklapt had, dat kan bij de Razr dus niet.

Positief is de plaatsing van de vingerafdrukscanner bij de Razr. Hij zit daar in de kin. De kin is sowieso een welkome toevoeging. Motorola kan daar nog wat componenten in verwerken zonder dat het toestel veel dikker wordt, en de gebruiker heeft net dat beetje meer grip. Wel blijft het een gestuntel om een dergelijke telefoon open te klappen met één hand. Misschien is een speciaal drukknopje voor het openspringen een idee, zoals we dat jaren geleden bij de Nokia 6131 zagen.

Ander groot verschil tussen de Razr en de Galaxy Z Flip is dat de Razr alleen beschikt over eSIM. Dit bieden momenteel alleen T-Mobile en Simyo aan. Er gaat dus geen fysieke simkaart in. Even snel wisselen tussen simkaart of provider is dus helaas niet mogelijk. Je hebt minder keuzevrijheid zolang niet iedere provider deze optie aanbiedt.

Galaxy Z Flip of Razr?

De Motorola Razr wordt vanuit de doos geleverd met Android 9 Pie, maar wanneer hij in de winkels ligt, kunnen gebruikers direct de update binnenhalen naar Android 10. Kies je voor de Galaxy Z Flip of de Razr? De verschillen zijn klein, al voelt de Razr net wat prettiger in de hand, zijn de Moto Actions echt van toegevoegde waarde en is het secundaire scherm uitgebreider.

Dingetje bij dit soort smartphones blijft, je betaalt er flink voor. De Razr is geen smartphone die je pas uitkiest als je in de winkel staat. Daar staat een flinke prijs van 1599 euro tegenover. Heb je dat er voor over, dan kun je hier prima plezier van hebben en zeker mee de show stelen. We hebben de Motorola Razr uitgebreid ook vastgelegd in onderstaande video.



Medio maart start de pre-order, medio april de uitlevering. De Motorola Razr zal verkrijgbaar zijn bij MediaMarkt en Belsimpel.