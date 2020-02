Vouwbare Motorola Razr moet het ontgelden in duurzaamheids-video

JerryRigEverything heeft de nieuwe Motorola Razr in bezit. Niet gek dat hij direct met de vouwbare smartphone aan de slag is gegaan en hem onderwerpt aan een duurzaamheidstest.

Motorola Razr in duurzaamheidstest

Zack van JerryRigEverything heeft de Motorola Razr onderworpen aan een nieuwe duurzaamheidstest. Zoals we van hem mogen verwachten komt ook deze smartphone er niet geheel ongeschonden vanaf. De test bestaat uit de bekende onderdelen, waaronder de krastest waarbij de krasbestendigheid van het beeldscherm wordt getest.

De krasbestendigheid wordt ook bekeken met grind, want hoe brengt de Motorola Razr zich er vanaf met grind en zand als dat tussen het scherm en of scharnier komt? Ook de Motorola Razr ontkwam niet aan de buigtest. Hoe het afloopt voor de foldable smartphone, zie je in onderstaande video.