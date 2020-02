Samsung Galaxy Z Flip in duurzaamheidstest: zo komt ‘ie eruit

JerryRigEverything heeft de hand weten te leggen op de Samsung Galaxy Z Flip. Zack heeft de smartphone onderworpen aan een duurzaamheidstest.

Galaxy Z Flip in duurzaamheidstest

De Samsung Galaxy Z Flip is één van de weinige smartphones welke je op kunt vouwen. In onze Galaxy Z Flip preview waren we positief over het toestel, want de telefoon voelt erg solide aan. Over het polymeer beeldscherm ligt UTG glas, een erg dunne laag.

In de video zien we hoe het beeldscherm presteert in de krastest. Wat blijkt, het scherm krast al erg snel. Degenen met lange nagels zijn gewaarschuwd. De hele video van de Samsung Galaxy Z Flip in de duurzaamheidstest vind je hieronder.