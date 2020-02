Samsung Galaxy S20 pre-order gestart: de beste aanbiedingen

Gisteravond was daar de langverwachte aankondiging van de Samsung Galaxy S20-serie. De S20, S20+ en S20 Ultra kun je vanaf nu bestellen zodat je hem, met gratis Galaxy Buds+, als eerste in huis hebt. We zetten de details op een rijtje.

Pre-order Galaxy S20

Samsung heeft gisteren de Samsung Galaxy Z Flip aangekondigd, maar ook de nieuwe S20-serie. In de afgelopen tijd gingen er al veel berichten rond over de S20, maar vanaf nu is het zover dat je het toestel ook echt kunt bestellen.

Alles over de nieuwe Galaxy S20-serie hebben we voor je op een rij gezet in het artikel over de aankondiging van de S20. De Galaxy S20 is de ‘instapper’, de S20 Ultra is de meest uitgebreide van de drie en beschikt over een enorme camera-module met 108MP hoofdsensor en 100x zoom. Wel is dit voor een groot deel digitale zoom, en daarmee lever je dan weer in op kwaliteit.

Zowel de Galaxy S20 als de Galaxy S20 Plus en S20 Ultra worden geleverd met een schitterend scherm, welke een verversingssnelheid heeft van 120Hz. Daarbij loopt het scherm aan de zijkanten door en is er een kleine opening voor de front-camera. Tevens is er Android 10 met One UI 2.0 en een snelle octa-core processor. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het scherm. Alleen van de Galaxy S20 verschijnt nog een 4G-only model, van de Plus en de Ultra verschijnt enkel het 5G-model in Nederland. De eerste netwerken zullen later dit jaar beginnen met het beschikbaar stellen van het 5G-netwerk in Nederland.

Bestellen

De Samsung Galaxy S20-serie kun je als eerst in huis hebben door een pre-order te plaatsen. Dat kan vanaf nu. Plaats je een pre-order, dan krijg je de Galaxy Buds+ draadloze oordopjes gratis, ter waarde van 169 euro. Op 13 maart 2020 vind je de Galaxy S20, S20+ of S20 Ultra terug op de deurmat.

Hieronder vind je de kleuren waaruit je kunt kiezen;

Galaxy S20: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink Galaxy S20+: Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black

Cosmic Grey, Cloud Blue, Cosmic Black Galaxy S20 Ultra: Cosmic Grey, Cosmic Black

Cosmic Grey, Cosmic Black Galaxy Buds+: Black, White, Blue

De prijzen voor de Nederlandse markt zijn als volgt;

Galaxy S20: 128GB 4G voor €899 en 128GB 5G voor €999

128GB 4G voor €899 en 128GB 5G voor €999 Galaxy S20+: 128GB 5G voor €1099

128GB 5G voor €1099 Galaxy S20 Ultra: 128GB voor €1349 en 512GB voor €1549 (de laatste wordt alleen verkocht via Samsung zelf)

128GB voor €1349 en 512GB voor €1549 (de laatste wordt alleen verkocht via Samsung zelf) Galaxy Buds+: €169

Kopen

We hebben hieronder de verkooppunten voor je op een rij gezet waar je de toestellen uit de S20-serie direct kunt bestellen. Los, of met abonnement. Wil je de losse prijzen direct vergelijken, klik dan via de buttons onder de tekst voor de toestelpagina’s. Daar vind je ook de prijzen in combinatie met abonnementen.

Winkels:

Providers:

Samsung Galaxy S20 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 899,00 euro

Samsung Galaxy S20+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1099,00 euro