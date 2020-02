Simyo begint met aanbieden van eSIM, ook voor prepaid

Een interessante stap van Simyo. De oranjegekleurde provider start met het aanbieden van eSIM. Het is hiermee de tweede provider in Nederland die klanten deze optie geeft. Daarbij wordt het ook aangeboden aan prepaid-klanten.

Simyo start met eSIM

Na T-Mobile gaat nu ook provider Simyo starten met het aanbieden van eSIM. Dit wordt gezien als de opvolger van de huidige, fysieke simkaart voor verschillende toestellen. Je hoeft niet meer te pielen met een simnaald voor het simslot en het gebruik van dual-sim is vergemakkelijkt.

Simyo laat weten dat de eerste telefoons die eSIM ondersteunen de iPhone-modellen uit 2018 en 2019 zijn. Niet veel later dit jaar zal eSIM ook beschikbaar zijn voor Android, al is niet bekend welke modellen. eSIM komt beschikbaar voor zowel bestaande als nieuwe klanten en kunnen dit direct aanvragen bij het bestellen van een abonnement. Heb je al een abonnement lopen bij Simyo en wil je eSIM gebruiken, dan kun je kosteloos een eSIM aanvragen.

Degenen met Simyo prepaid kunnen via de Mijn Simyo app gratis hun simkaart omwisselen voor een eSIM. Simyo is hiermee de eerste provider die dit aanbiedt aan klanten met prepaid. De provider stunt momenteel met interessante Doe Je Ding Deals, waarbij je veel korting krijgt op bundels. Ook deze abonnementen kun je afsluiten met eSIM, maar ook met een normale simkaart. De informatie over eSIM is beschikbaar op de website van Simyo.