Oppo Find X2 Pro preview: hands-on en eerste indruk

Gisteren zagen we de aankondiging van de Oppo Find X2-serie. We kregen gisteren de Oppo Find X2 Pro binnen voor review, en nu delen we alvast onze eerste indruk.

Eerste indruk van Oppo Find X2 Pro

Oppo presenteerde gisteren haar nieuwe high-end smartphonereeks; de Find X2-serie. De technische termen vlogen om je oren, maar eigenlijk gaat het natuurlijk maar om één ding; de praktijkervaring. Op papier heeft de Oppo Find X2 Pro, de meest uitgebreide van de twee, alles in huis om een geweldige smartphone te zijn, maar is hij dat ook in de praktijk?

We hebben flink wat uren met de Oppo Find X2 Pro doorgebracht en onze eerste indruk is erg goed. De telefoon voert taken razendsnel uit. Niet alleen dankzij de processor, maar ook vanwege het 120Hz beeldscherm, dat kleuren mooi van het scherm laat spatten. Daarbij heeft de Find X2 Pro een set stereo-speakers waar menig smartphonefabrikant jaloers op mag zijn. De audiokwaliteit is namelijk erg goed.

Wat verder opvalt is de enorme adapter die meegeleverd wordt met het toestel. Er was een tijd dat de opladers steeds kleiner werden, maar door de hogere oplaadsnelheden die bereikt kunnen worden, worden de blokken weer groter. Niet vreemd, want de Oppo Find X2 Pro kan met maar liefst 65W snel opgeladen worden. In 10 minuten tijd hadden we 44% erbij; het volledig opladen van een accu zou volgens Oppo in 38 minuten moeten lukken.

We hebben overdag en in de avonduren al een reeks foto’s gemaakt met het toestel. Volgens Oppo is dit de beste smartphonecamera die je kunt vinden, en dat gaan we natuurlijk uitgebreid testen, zoals je van ons gewend bent. Positief zijn we ook over de vingerafdrukscanner en de gezichtsherkenning. Razendsnel is je toestel ontgrendeld.

In bovenstaande video geven we je alvast een goede eerste indruk van de smartphone. In de komende tijd gaan we aan de slag met het toestel en bespreken we alle ins-en-outs van de Oppo Find X2 Pro in een uitgebreide review. Oppo brengt de Oppo Find X2 en X2 Pro per direct uit bij T-Mobile en MediaMarkt. In een later stadium komen ze breder beschikbaar, zoals bij Mobiel en Belsimpel.

We zijn erg benieuwd naar het toestel. Zeker omdat door de Amerikaanse sancties Huawei het moeilijk heeft, en dit mogelijk een kans is voor Oppo om écht helemaal door te breken.

Oppo Find X2 Pro Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend