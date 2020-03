Oppo Find X2-serie aankondiging: volg de livestream

Vandaag is het zover, de Oppo Find X2-serie wordt aangekondigd. Deze ochtend zal de fabrikant de presentatie live uitzenden in een livestream. Je hoeft dus niets te missen!

Oppo Find X2 livestream

Aanvankelijk zou Oppo eind februari, tijdens het Mobile World Congress, de nieuwe Find X2-serie smartphones aankondigen. Echter werd het MWC dit jaar afgeblazen vanwege gezondheidsrisico’s met het coronavirus. Hierdoor hebben verschillende fabrikanten hun aankondigingen uitgesteld, zo ook Oppo. Vandaag, 6 maart, zal echter de presentatie plaatsvinden en uitgezonden worden via een livestream.

We hebben hoge verwachtingen van de nieuwe Oppo-devices. Er gaan berichten over een Oppo Find X2 en Find X2 Pro. Deze smartphones zouden voorzien zijn van 5G, een OLED-scherm met 120Hz verversingssnelheid en een triple-camera vol mogelijkheden. Daarbij heeft Oppo de toestellen van krachtige hardware voorzien, supersnel opladen en een strak design.

Er gaan ook berichten rond dat Oppo vandaag haar eerste, nieuwe smartwatch zou laten zien. De naam van dit horloge is nog niet bekend. Er zijn in de afgelopen weken al beelden en details opgedoken over de Oppo smartwatch, waaronder dat hij is voorzien van een licht gebogen scherm en draait op Wear OS.

Alle details zullen we vandaag te horen krijgen. De livestream begint om 10:30 uur en natuurlijk zal ook DroidApp je op de hoogte houden.