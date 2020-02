Foto: Oppo Find X2 krijgt 120Hz beeldscherm met 3K-resolutie

De verwachtingen worden bijna met de dag hoger voor de nieuwe Oppo Find X2. De nieuwe smartphone wordt begin maart getoond en krijgt een uitmuntend scherm, zo bevestigt Oppo alvast.

3K-beeldscherm voor Oppo Find X2

Op 6 maart zal de introductie plaatsvinden voor de Oppo Find X2-serie. Uit de uitnodiging van de Chinese fabrikant werd duidelijk dat we niet één toestel gaan zien, maar meerdere. Er wordt immers gesproken over de Find X2-serie. Hoeveel smartphones we gaan zien, is niet bekend, dat zullen we volgende week vrijdag te weten komen.

Nadat we eerder al wisten dat de Find X2 een Snapdragon 865 processor krijgt, samen met 5G-ondersteuning, komen we nu nog meer te weten over de smartphone. Op Twitter heeft de CEO van Oppo meer details vrijgegeven.

In een foto is een toestel te zien, wat vermoedelijk de Find X2 is. Hierop zien we de tekst ‘120Hz en 3K’ staan. Hieruit kunnen we opmaken dat de Oppo een verversingssnelheid krijgt van 120Hz, net als bij de Galaxy S20-serie. Vorig jaar was 90Hz nog helemaal booming, nu is dat dus 120Hz. Hierdoor ogen beelden veel vloeiender, wat je merkt tijdens het gamen en het scrollen door bijvoorbeeld je tijdlijn. Daarbij krijgt de Oppo Find een hoge resolutie; 3K.

We zijn ook benieuwd of de 120Hz snelheid ook op 3K resolutie werkt. Samsung heeft haar S20-serie wel uitgerust met 120Hz, maar dit werkt vooralsnog alleen met Full-HD+ resolutie. De reden hiervan is dat het een flinke aanslag is op het uithoudingsvermogen. We zijn benieuwd of Oppo wellicht wel een trucje hiervoor heeft gevonden om de accu niet nog zwaarder te belasten.