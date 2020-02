Oppo toont zelf alvast teaser van nieuwe smartwatch

Oppo heeft grootse plannen met 2020, zo liet de fabrikant eerder weten. In een teaser deelt Oppo zelf alvast haar eigen smartwatch die we binnenkort kunnen verwachten.

Oppo smartwatch

Binnenkort zal Oppo haar eigen smartwatch presenteren. De fabrikant wil zelf alvast graag wat meer van het model laten zien, en doet dat in een teaser op Twitter. Dankzij deze tweet krijgen we alvast een goed beeld van hoe de watch eruit zal komen te zien. Het jaar 2020 moet een jaar vol nieuwe producten worden, zo liet het Chinese Oppo eerder al weten. De smartwatch is daar één onderdeel van.

Het horloge van Oppo zal vermoedelijk de naam Oppo Watch krijgen, zo suggereert de tweet. Het krijgt gebogen schermen en 3D glas. Aan de rechterkant zou de watch zouden twee toetsen geplaatst zijn. Dit wordt duidelijk als de afbeelding opgelicht wordt met behulp van Photoshop.

Oppo had een persconferentie gepland staan tijdens het Mobile World Congress. Omdat deze echter dit jaar niet doorgaat, zal er in een maart een eigen event gehouden worden. Hier zullen we dan ook de Find X2 gaan zien, zo heeft de fabrikant eerder laten weten. Welke dag dit staat te gebeuren, is niet bekend.