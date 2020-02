Oppo heeft een update gegeven over wanneer we de nieuwe smartphone van de fabrikant kunnen verwachten. De aankondiging van de Oppo Find X2 staat nu gepland voor 6 maart.

Oppo Find X2 komt 6 maart

Met de Oppo Find X had de fabrikant de eerste smartphone op de markt gebracht waarmee het door wilde dringen op de Europese markt. Het probleem was echter dat het toestel een erg hoog prijskaartje had. De smartphonefabrikant kwam in de afgelopen maanden met verschillende nieuwe interessante toestellen, waaronder de Oppo A9 (2020).

Oorspronkelijk zouden we zaterdag 22 februari, voorafgaand aan het Mobile World Congress in Barcelona de nieuwe Oppo Find X2 gaan zien. Dat feest ging echter helaas niet door, omdat de gehele beurs dit jaar is afgeblazen vanwege het Coronavirus. Inmiddels heeft Oppo laten weten dat het een andere datum heeft gepland voor de introductie van de Oppo Find X2. Op vrijdag 6 maart 2020 zal Oppo de nieuwe Find X2 presenteren, hiervoor zullen verspreid over verschillende landen persconferenties gehouden worden. Overigens gaat het om een nieuwe serie, die uit meerdere toestellen zal bestaan, zo geeft Oppo aan.

Oppo zelf laat alvast weten;

De nieuwe Find X2 Series bevat het meest geavanceerde scherm dat OPPO tot nu toe heeft gepresenteerd. De nadruk ligt hierbij op resolutie, verversingssnelheid, kleuren en een hoog dynamisch bereik. Dit biedt gebruikers de meest scherpe, nauwkeurige en vloeiende schermervaring.

Daarbij belooft Oppo dat het de camerakwaliteit naar een nog hoger niveau tilt. Denk aan stabieler beeld bij inzoomen en betere scherpstelling in bijvoorbeeld de nachtelijke uren. Ook zal de smartphone beschikken over een Snapdragon 865 processor. Daarbij krijgt de Oppo Find X2 ondersteuning voor 5G.

Natuurlijk zal DroidApp ook aanwezig zijn bij de aankondiging van de Oppo Find X2 en houden we je op de hoogte van het moois dat de telefoon gaat bieden. Er zijn al veel berichten over verschenen. Of deze berichten kloppen, horen we volgende week vrijdag.