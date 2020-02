Live foto van eerste Oppo smartwatch: met Wear OS?

Oppo komt volgende week met een aankondiging waar we erg nieuwsgierig naar zijn. We verwachten namelijk de Oppo Find X2 smartphone. Maar Oppo werkt ook aan een smartwatch, waarvan we nu de eerste beelden zien.

Oppo smartwatch

Er gaan al langere tijd berichten rond over een nieuwe, eerste smartwatch van het Chinese Oppo. We zagen al renders, waarbij het design doet denken aan de Apple Watch, maar nu zien we voor het eerst ook een live foto van het product. Wat we zien is een erg stijlvolle smartwatch, maar we komen ook meer over de watch te weten.

We zien namelijk dat de wearable van Oppo geleverd lijkt te worden met een siliconen band. Overigens kan het ook zijn dat Oppo gebruikers hierin zelf een keuze geeft. Daarbij zien we op de foto, die uitgelekt is via het Chinese netwerk Weibo, dat de smartwatch vermoedelijk op Wear OS draait, het voormalige Android Wear. We zien aan de zijkant ook wat bedieningsknoppen.

Het is niet bekend of Oppo de nieuwe smartwatch ook op 6 maart laat zien, of dat Oppo hier andere plannen voor heeft.