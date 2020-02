Oppo deelt toffe teaser van scherm en design van Find X2

Op 6 maart gaan we de nieuwe Oppo Find X2 eindelijk zien. De fabrikant is met teasers en hints al goed begonnen met het promoten van het toestel. Nu zien we een video met een toffe teaser van het scherm en het design.

Display-teaser Oppo Find X2

Komende vrijdag gaan we het nieuwe vlaggenschip van Oppo zien. Het gaat vermoedelijk om meerdere toestellen omdat Oppo het heeft over Oppo Find X2-series. We zagen eerder al een teaser voorbij komen waarbij er meer details over het beeldscherm gegeven werden, maar nu krijgen we er ook een beter beeld bij.

In een door Oppo India geposte video krijgen we een halve minuut lang de nieuwe Find X2 te zien. De fabrikant laat het beeldscherm zien, samen met enkele delen van de zijkant. Zo lijkt het alsof de volumetoets uit twee verschillende toetsen bestaat, al kan dat optisch bedrog lijken. Uit de eerdere teaser werd duidelijk dat het scherm doorloopt aan de zijkant, het een 3K resolutie en een verversingssnelheid van 120Hz krijgt.

Op 6 maart komen we alle details te weten over de nieuwe smartphone(s) van Oppo. De verwachtingen zijn in ieder geval hoog.