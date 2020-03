Oppo presenteert krachtige high-end Find X2 en Find X2 Pro

Zojuist heeft Oppo twee nieuwe high-end smartphones gepresenteerd. Je kon niet om de teasers en leaks, maar hier zijn ze; de Find X2 en Find X2 Pro. We zetten alle details op een rijtje van deze twee echte krachtpatsers.

Oppo Find X2-serie aangekondigd

Eindelijk is het zover, dé high-end smartphones van Oppo zijn officieel aangekondigd. Eigenlijk zouden we de nieuwe Find X2-serie gaan zien op 22 februari in Barcelona. Echter is vanwege het coronavirus dit afgelast. Vandaag heeft de fabrikant de Oppo Find X2 en Find X2 Pro aangekondigd via een livestream en natuurlijk kan DroidApp alle details met je delen.

Allebei de smartphones hebben een Snapdragon 865 octa-core processor van Qualcomm aan boord, en is er ondersteuning voor het 5G-netwerk. Niet alleen op die vlakken kennen de twee smartphones flinke krachten, ze zijn ook nog eens uitgerust met 12GB aan werkgeheugen en een accu die enorm snel, met 65 watt, opgeladen kan worden. Oppo spreekt hierbij over Super VOOC 2.0. In slechts 38 minuten is de accu weer helemaal volgeladen! Zowel de Oppo Find X2 als de Find X2 Pro hebben Android 10 aan boord met de eigen ColorOS 7.1 skin.

Scherm

Innovatie vinden we ook in het beeldscherm. De groottes en specificaties zijn bij allebei de toestellen gelijk aan elkaar. Dit betekent dat de Find X2-serie een 6,7 inch Quad-HD+ beeldscherm heeft met een verversingssnelheid van 120Hz. Hierdoor zie je dat het scherm nog veel vloeiender scrolt en de beelden toont tijdens het gamen. Met Motion Clear worden de beelden ook nog eens vloeiender. De resolutie van dit scherm komt uit op 3168 x 1440 pixels en beschikt over Corning Gorilla Glass 6. Ook is er ondersteuning voor HDR video voor ondersteunende diensten zoals YouTube en Amazon Video.

Camera

De camera is ook een belangrijke key-feature van de twee smartphones. Voorop bevindt zich, in de camera-opening, in de linkerhoek van het beeldscherm vinden we bij beide smartphones een 32MP front-camera. Oppo voorziet de Find X2 van een triple-camera. Wel verschillen de specificaties iets tussen de twee devices. De camera-specificaties van de Find X2 en Find X2 Pro hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet:

Find X2: 48MP + 12MP + 13MP, 3x optische zoom, 20x digitale zoom, OIS/EIS beeldstabilisatie, PDAF autofocus, 4K video-opname

48MP + 12MP + 13MP, 3x optische zoom, 20x digitale zoom, OIS/EIS beeldstabilisatie, PDAF autofocus, 4K video-opname Find X2 Pro: 48MP + 48MP groothoeklens + 13MP periscooplens, 5x optische zoom, 10x hybrid zoom, 60x digitale zoom, OIS/EIS beeldstabilisatie, PDAF autofocus, 4K video-opname, macro-functie, 12-bit RAW.

Volgens Oppo heb je met de Find X2-toestellen de beste camera die er in een smartphone te vinden is. Zo zorgen de nieuwe lenzen van Sony ervoor dat je ook in de donkere uren de mooiste nachtfoto’s kunt maken. Dit is tevens mogelijk dankzij Ultra Night Mode 3.0. Tevens is er gewerkt aan een nog snellere autofocus zodat je nog sneller je beelden maakt. De macro-functie in de Pro moet je onderwerpen van dichtbij vast laten leggen. Dankzij Ultra Steady Video maak je nog betere video’s zonder dat het beeld vervelend trilt. Met Video Noise Reduction wordt het vervelende geluid van de wind uit de video gefilterd. Op de Find X2-telefoon kun je direct je video’s bewerken, knippen en voorzien van extra’s.

Andere details

De Find X2-toestellen worden voorzien van Dolby Atmos stereo-speakers voor de beste geluidskwaliteit. Oppo zou Oppo niet zijn als de toestellen nog veel meer te bieden hebben. Er zitten nog wat onderlinge verschillen tussen de twee smartphones. Die hebben we voor je hieronder op een rij gezet.

Find X2: 4200 mAh accu, 256GB geheugen, IP54-certificering, leverbaar in de kleuren zwart en blauw.

4200 mAh accu, 256GB geheugen, IP54-certificering, leverbaar in de kleuren zwart en blauw. Find X2 Pro: 4260 mAh accu, 512GB geheugen, IP65-certificering, leverbaar met achterkant van keramiek (zwart) of leer (oranje).

Verkrijgbaarheid

Oppo brengt de Oppo Find X2 en X2 Pro per direct uit bij T-Mobile en MediaMarkt. In een later stadium komen ze breder beschikbaar. De prijs komt uit op 999 euro voor de Find X2, en 1199 euro voor de Find X2 Pro.

Oppo heeft bekend gemaakt dat de Oppo smartwatch op een later moment, op een eigen event wordt aangekondigd.

Oppo Find X2 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen onbekend