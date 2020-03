Oppo Watch is aangekondigd, maar toch niet helemaal

Oppo presenteerde vrijdag haar nieuwe Find X2-serie. Daarbij ging het kort over de Oppo Watch, de eerste smartwatch van het bedrijf. Die zouden we later gaan zien, maar is nu toch al opgedoken.

Oppo Watch

Oppo werkt aan een eerste smartwatch. Dat is niet echt een geheim meer, omdat er al enige tijd berichten over rondgaan. Daarbij heeft Oppo tijdens de presentatie van de Find X2-serie gezegd dat voor de Oppo Watch een apart event georganiseerd zal worden.

Echter, die vlieger gaat niet helemaal op. In China zou het horloge al getoond zijn. Daar ligt de Oppo Watch vanaf 24 maart in de winkels. In een video zien we het horloge ook in volle glorie. De smartwatch komt beschikbaar met een 41mm en een 46mm kast. Hij is voorzien van een Snapdragon Wear 2500 processor en Wear OS met de eigen ColorOS Watch-interface.

De accu is voorzien van VOOC-technologie. Dit maakt het mogelijk om de watch in 17 minuten met 50 procent op te laden. Het volledig opladen van de smartwatch neemt zo’n 75 minuten in beslag. Verder is er 1GB aan werkgeheugen, 8GB aan opslagruimte, 300/430 mAh accu en natuurlijk Bluetooth. De Oppo Watch heeft een microfoon en luidspreker en kan overweg met eSIM, waardoor je er dus ook mee kunt bellen. De accu moet het 40 uur met normaal gebruik uithouden; gebruik je alleen de tijd, dan moet dit 21 dagen zijn.

De Oppo Watch is dus nog niet officieel aangekondigd voor de internationale markt. Het is niet bekend wanneer dit gaat gebeuren en of de smartwatch ook in Nederland gaat verschijnen. In China verschijnt het apparaat op de markt voor een bedrag vanaf omgerekend zo’n 200 euro.