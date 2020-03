Motorola Razr komt naar Nederland: alle details op een rij

Motorola brengt de nieuwe vouwbare Motorola Razr uit in Nederland, zo heeft de fabrikant ons bevestigd. Eerder werd de foldable smartphone al voor verschillende andere landen gepresenteerd, nu dus ook voor ons land.

Motorola Razr naar Nederland

Zojuist heeft Motorola laten weten dat de Motorola Razr uitgebracht wordt in Nederland. De smartphone is de eerste vouwbare telefoon van het bedrijf en het design is geïnspireerd op de Motorola Razr uit de ‘vroegere jaren’ zoals de Motorola Razr V3.

De smartphone is uitgeklapt voorzien van een 6,2 inch pOLED flexibel display met een resolutie van 2142 x 876 pixels. Daarbij is er op het klepje ook nog een extern beeldscherm te vinden met een grootte van 2,7 inch. De vingerafdrukscanner zit in het dikkere gedeelte onderaan het toestel. De Motorola Razr is uitgerust met 6GB RAM, 128GB opslagruimte, een Snapdragon 710 processor en 2510 mAh accu. Het maken van foto’s kan met de 16MP camera of 5MP selfie-cam.

eSIM

Een belangrijk punt bij de Motorola Razr is dat er geen traditionele simkaart in het toestel gaat. Er wordt gebruik gemaakt van eSIM. Hierdoor kan de smartphone niet overweg met iedere provider. In Nederland bieden alleen T-Mobile en sinds kort Simyo de ondersteuning voor eSIM aan.

De verwachting is dat Motorola in de tweede helft van maart begint met de pre-order. Begin april moet de levering starten. De prijs van de smartphone komt (los) uit op 1599,99 euro. De Motorola Razr zal verkrijgbaar zijn bij MediaMarkt en Belsimpel.