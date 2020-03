Xiaomi heeft wat meer informatie gegeven voor de komst van de Mi 10-serie naar Europa. Die komt er namelijk. Daarbij is er de lancering van de Xiaomi Mi 10 Lite.

Xiaomi Mi 10 naar Europa

Het Chinese Xiaomi brengt de Xiaomi Mi 10-serie naar Europa. Dit heeft het bedrijf bekend gemaakt op een persconferentie. Aanvankelijk was het de bedoeling geweest dat de Europese lancering plaats zou vinden tijdens het Mobile World Congress, maar dat is vanwege het coronavirus afgelast. Nu koos Xiaomi voor een eigen (online) event. In februari werd de Mi 10-serie al aangekondigd, maar toen voor de Chinese markt.

Allebei de devices hebben de beschikking over een Snapdragon 865 octa-core processor. Tevens is er een quad-camera, draaien ze op Android 10 met de eigen MIUI skin, is er een 20MP punch-hole front-camera en is er ondersteuning voor draadloos opladen. Daarbij hebben de toestellen ook ondersteuning voor het 5G-netwerk.

De Xiaomi Mi 10 en Mi 10 Pro hebben allebei een OLED-scherm met 90Hz verversingssnelheid en een grootte van 6,67 inch. Daarbij is er 8/12GB aan werkgeheugen beschikbaar. De Mi 10 heeft 128/256GB opslag, de Pro 256GB/512GB. Bij de Xiaomi Mi 10 heb je een 4780 mAh accu die met 30W snel opgeladen kan worden, of met 30W draadloos geladen kan worden. Bij de Xiaomi Mi 10 Pro is er een accucapaciteit van 4500 mAh met 50W snelladen of 30W draadloos laden.

Qua camera zit er ook wat verschil tussen de twee devices. Bij het ‘Pro’ model is er een 108 megapixel lens, 20 megapixel groothoeklens, 12 megapixel telelens en een 8 megapixel telelens. Deze geeft je toegang tot 10x hybrid zoom. Bij het ‘normale’ toestel is er een 108MP hoofdlens, 13MP groothoeklens, 2MP dieptesensor en 2MP macrolens.

Xiaomi Mi 10 Lite

Dan is er ook nog de Xiaomi Mi 10 Lite, eveneens met 5G. De Mi 10 Lite heeft een 6,57 inch OLED-scherm, Snapdragon 765 octa-core chipset en een 48 megapixel hoofdcamera met drie aanvullende lenzen. Tijdens de presentatie ontbrak het nog aan wat meer informatie over de specificaties. Wel is bekend dat de telefoon voor 349 euro uitgebracht wordt en over een 4160 mAh accu beschikt. Een releasedatum voor deze telefoon is nog niet bekend.

Verkrijgbaarheid

De Xiaomi Mi 10-serie zou ook in Nederland uitgebracht worden. De prijzen zijn voor Xiaomi-begrippen niet mals. Voor de Mi 10 met 8GB/128GB betaal je 799 euro. Voor 899 euro krijg je het model met 8GB/256GB. Voor de Xiaomi Mi 10 Pro betaal je 999 euro voor de versie met 256GB en 8GB RAM. Vanaf de eerste helft van april zouden de toestellen uitgebracht moeten worden. Specifieke details voor Nederland zijn nog niet gedeeld.

