Xiaomi presenteert Redmi K30 Pro en Pro Zoom: betaalbaar en uitgebreid

Er zijn door Xiaomi twee nieuwe smartphones aangekondigd. De fabrikant heeft het doek van de Xiaomi Redmi K30 Pro en K30 Pro Zoom gehaald. De twee nieuwe stijlvolle smartphones bieden high-end specificaties, maar dan voor wat minder geld.

Xiaomi Redmi K30 Pro en Pro Zoom

De smartphonelijn van Xiaomi is uitgebreid met twee modellen. Het gaat om de Xiaomi Redmi K30 Pro en Redmi K30 Pro Zoom. De smartphones hebben ondersteuning voor 5G en bieden een Snapdragon 865 processor. Opvallend is dat Xiaomi heeft gekozen voor een 6,67 inch AMOLED-scherm, maar met een verversingssnelheid van 60Hz. Dit is bij de K30 wel een 120Hz scherm, maar dan met LCD-scherm.

Vanuit de doos is het toestel voorzien van Android 10 met MIUI 11, is er 6/8GB RAM en 128GB/256GB aan opslagruimte. De accucapaciteit komt uit op 4700 mAh en deze kun je met 33W sneller opladen. Er is een 20 megapixel front-camera geplaatst in de pop-up camera. De vingerafdrukscanner is geïntegreerd in het display.

Uiteraard raait alles om de camera’s. Daarin zitten dan oo de enige verschillen tussen de K30 Pro en de K30 Pro Zoom. De details hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Redmi K30 Pro: quad-camera – 64MP hoofdcamera, 13MP groothoeklens, 5MP 10cm macro-lens, 2MP dieptesensor

quad-camera – 64MP hoofdcamera, 13MP groothoeklens, 5MP 10cm macro-lens, 2MP dieptesensor Redmi K30 Pro Zoom: quad-camera – 64MP hoofdcamera met OIS, 13MP groothoeklens, 8MP telefotolens met 3x optische zoom/30x digitale zoom, 2MP dieptelens

Als eerst komen de Xiaomi Redmi K30 Pro en Pro Zoom naar China. Het is niet bekend of en wanneer de telefoons ook in andere landen verschijnen. De prijs begint bij zo’n 395 euro, voor de Zoom beginnen de prijzen bij 499 euro. Dit zijn wel de prijzen zonder btw en heffingen.