Xiaomi presenteert Redmi Note 9 Pro en Note 9 Pro Max

Er zijn twee nieuwe smartphones aangekondigd door Xiaomi. Het zijn de Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Note 9 Pro Max, allebei met een quad-camera, opvallend design en flinke accucapaciteit.

Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Pro Max

In India heeft Xiaomi twee nieuwe toestellen getoond, het zijn de Xiaomi Redmi Note 9 Pro en Redmi Note 9 Pro Max. Allebei de toestellen hebben overeenkomende specificaties en een gelijk design, al zijn er wel een paar verschillen. Gelijk is dat de smartphones voorzien worden van Android 10 met MIUI 11, een flinke 5020 mAh accu, Snapdragon 720G processor en een 6,67 inch Full-HD+ IPS LCD beeldscherm. De vingerafdrukscanner zit aan de zijkant van het toestel.

Xiaomi voorziet de Redmi Note 9 Pro van een quad-camera; met 48 megapixel hoofdsensor, 8MP groothoeklens, 5MP macro-lens en een 2MP dieptesensor. Aan de voorzijde is er een 16MP front-camera en is er 4 of 6GB aan werkgeheugen beschikbaar. De interne opslagruimte komt bij beide smartphones neer op 64GB of 128GB.

Dan is er nog de Xiaomi Redmi Note 9 Pro Max. Dit toestel heeft een quad-camera met 64MP hoofdsensor, 8 megapixel groothoeklens, 5MP macrolens en een 2 megapixel dieptesensor. De front-camera telt 32 megapixel. Het werkgeheugen bedraagt 6 of 8GB. Overigens zit er ook een verschil in laadsnelheid. De accu van de Redmi Note 9 Pro raakt vol met een snelheid van 18W, bij de Max is dat 33W.

Vooralsnog is de Redmi Note 9-serie aangekondigd voor India. Er is niks bekend over een internationale beschikbaarheid. De prijs van de Note 9 Pro begint bij omgerekend zo’n 160 euro, de Max zo’n 200 euro. In India zijn de smartphones vanaf 17 en 25 maart.