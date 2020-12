Xiaomi toont Redmi 9 Power met enorme accu, stereo-speakers en vriendelijke prijs

Xiaomi heeft in de laatste maand van het jaar nog even een nieuw toestel aangekondigd. Waar de Redmi 9-serie al uit verschillende toestellen bestond, is dat aantal verder uitgebreid. We maken kennis met de Xiaomi Redmi 9 Power.

Xiaomi Redmi 9 Power maakt zijn debuut

De Xiaomi Redmi 9-serie is uitgebreid met de Xiaomi Redmi 9 Power, een serie die al uit een hoop toestellen bestond. De smartphone kenmerkt zich door een flinke accu en stereo-speakers. De Xiaomi Redmi 9 Power is een smartphone met een Snapdragon 662-chipset van Qualcomm. Verder wordt de telefoon bijgestaan door 4GB aan werkgeheugen en 64GB of 128GB opslagruimte.

De smartphone van de Chinese fabrikant krijgt een 6,53 inch Full-HD+ beeldscherm mee. Aan de zijkant is de vingerafdrukscanner geplaatst. Xiaomi levert de telefoon met een quad-camera, welke voorzien is van een 48MP hoofdlens, 8MP groothoeklens, 2MP macro en 2MP dieptelens. Voorop zit een 8 megapixel selfie-cam. Er is ook een USB-C aansluiting, 3,5 millimeter poort voor een headset en een infraroodsensor.

De naam Power heeft natuurlijk betrekking op de accucapaciteit. Die komt uit op 6000 mAh. Deze kun je weer opladen met een kracht van 18 watt. Een andere key-feature van de telefoon is de aanwezigheid van stereo-speakers. Hierdoor is het toestel prima geschikt voor het luisteren van muziek.

Vooralsnog is de Xiaomi Redmi 9 Power alleen aangekondigd voor India. De smartphone kost omgerekend 122 euro. Er is nog niks bekend over een komst naar Nederland. Wanneer hierover meer informatie is, houden we je natuurlijk op de hoogte.