Xiaomi Mi 10T review: degelijke mid-ranger doet weinig verkeerd

Vorig jaar had Xiaomi met de Mi 9T en de Mi 9T pro een schot in de roos. Uitstekende midrangers met een hele mooie prijs. De Mi 10T is iets duurder dan zijn voorganger. Of deze prijsverhoging te rechtvaardigen is delen we met je in deze review.

Xiaomi Mi 10T review

Xiaomi is nog niet zo heel lang op de Nederlandse markt, maar scoort hoge ogen met haar toestellen. In elk segment heeft de fabrikant wel één of meerdere goede toestellen uitgebracht. De toestellen vallen vooral op door de goede prijs-kwaliteitverhouding. Bij de DroidApp Awards 2020 wisten twee toestellen van de fabrikant een plek te bemachtigen. De Mi 10T valt met een prijs van net geen € 500,00 in het wat duurdere middensegment. In deze review lees je of dit toestel een prima prijs-kwaliteitverhouding heeft en of het succes van de Mi 9T voortgezet kan worden.

Verkooppakket

De Xiaomi Mi 10T wordt net als bijna alle toestellen geleverd in een witte rechthoekige doos met daarop goudkleurige letters. Dit geeft de doos een luxe uiterlijk. In de doos vinden we naast het toestel zelf de snellader met kabel, een siliconen hoesje, en wat boekjes. Omdat het toestel geen 3,5 millimeter aansluiting heeft, levert Xiaomi een een USB-C naar 3,5 millimeter aansluiting mee. Erg netjes.

Design, display en interface

Waar de Mi 9T een pop-up selfie camera had, heeft Xiaomi ervoor gekozen om in de rechterbovenhoek van het 6,67 inch grote scherm de camera te plaatsen. Het scherm is een Full-HD IPS-LCD scherm met een verversingssnelheid van 144Hz. Hierdoor loopt het scherm als het ware soepeler dan een scherm met een verversingssnelheid van 60Hz. Hierbij merken we wel op dat de snelle processor hier ook bij helpt. Met de helderheid zit het ook wel snor. De helderheid kan hoog genoeg op een zonnig dag en laag genoeg zodat je niet verblind wordt in het donker.

Zoals gebruikelijk bij smartphones van Xiaomi, zit er aan de bovenkant van het toestel een infraroodpoort. Handig om bijvoorbeeld je TV met je smartphone te bedienen. Aan de rechterkant zitten de volumeknoppen en is de aan-en uitknop geplaatst. Deze laatste knop doet tevens dienst als vingerafdrukscanner. Aan de onderkant vinden we USB-C aansluiting terug, samen met de simlade en de speaker. Overigens zit aan de bovenkant van het scherm de andere speaker geplaatst. Het toestel beschikt dus over stereo speakers. De linkerkant van het toestel heeft Xiaomi leeg gelaten.

Dan houden we nog de achterkant over. Hier heeft Xiaomi aan de linker bovenkant de camera-unit geplaatst. Deze unit biedt plaats voor drie lenzen, de hoofdcamera met 64 megapixel, een 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens.

Interface

De Xiaomi Mi 10T wordt geleverd met Android 10 met daaroverheen Xiaomi’s eigen schil, MIUI versie 12. MIUI 12 ziet er erg gelikt uit. Wanneer je van een ander merk overkomt, is het wellicht wennen. Eenmaal gewend kunnen we concluderen dat versie 12 een stuk prettiger is dan de vorige versie, MIUI 11. Het nieuwe controlecenter kon ik maar niet aan wennen. Dit open je wanneer je aan de rechter helft van het scherm naar beneden veegt. Het controlecentrum houdt in dat je diverse opties te zien krijgt, zoals het aan- en uitzetten van WiFi, Bluetooth aan- of uitzetten en de helderheid van het scherm beheren. Als ik me niet vergis, werkt dit bij iOS ook zo. Wanneer je naar beneden veegt aan de linkerkant van het scherm, wordt het notificatiepaneel geopend. Gelukkig is dit uit te zetten onder instellingen.

Communicatie en multimedia

Uiteraard is de Xiaomi Mi 10T prima geschikt om mee te communiceren. Het toestel heeft dan ook ondersteuning voor 5G, uiteraard WiFi 5GHz, NFC, Bluetooth en GPS. Op de kwaliteit van telefoongesprekken hebben we niets aan te merken. Zowel het geluid en het volume zijn prima. Voor het maken van telefoongesprekken gebruik je de standaard telefoon-app van Google. Dit geldt ook voor het versturen van berichten, waarbij je de Berichten-app van Google gebruikt, net als het toetsenbord van Google voor het typen van berichten. Om te internetten heb je de keuze tussen Google Chrome en de Mi Browser. Hoewel de Mi Browser prima werk en er ook prima uitziet, gaat onze voorkeur toch uit naar Chrome.

Multimedia

De Mi 10T is ook voor multimedia een prima toestel, het is uitgerust met een erg mooi en groot LCD scherm. De helderheid is prima, zo ook de beeldkwaliteit. Bovendien heeft de Mi 10T stereo speakers aan de boven- en onderkant van het scherm. Deze speaker leveren niet het mooiste geluid, maar ook zeker niet slecht.

Mocht je graag naar muziek luisteren op je smartphone, dan heb je de mogelijkheid om je bedrade headset aan te sluiten op de USB-C naar 3,5 millimeter adapter of natuurlijk via Bluetooth.

Camera: foto en video

Zoals we al eerder beschreven, heeft de Xiaomi Mi 10T drie camera’s aan de achterkant en één aan de voorkant. De hoofdcamera heeft een lens 64 megapixel lens met een diafragma van f/1.9. De overige twee lenzen zijn een 13 megapixel groothoeklens en een 5 megapixel macrolens. Beide lenzen hebben een diafragma van f/2.4.

De camera-app werkt erg prettig. Hoewel er veel opties zijn die je kunt instellen, is de app toch overzichtelijk. Alle opties en functies zitten op een logische plek. Er is een Pro-modus aanwezig, een portretmodus en een nachtmodus.

Dan moeten we het natuurlijk nog hebben over de kwaliteit van de foto’s. Over het algemeen zijn we redelijk tevreden over de kwaliteit. Af en toe zit er een foto tussen die wat flets oogt. Ook merkten we bij de groothoeklens dat de zijkanten wat onscherp waren. Foto’s geschoten in het donker zijn ook redelijk te noemen. Voor ons gevoel had er wat meer ingezeten. Hieronder vind je een foto die we met het toestel hebben gemaakt. Meer foto’s vind je in ons online fotoalbum.

Video’s

Voor video’s geldt eigenlijk hetzelfde als voor de foto’s. Filmpjes zijn over het algemeen redelijk van kwaliteit, maar we hadden graag gezien dat er wat meer kleur werd weergegeven.

Over de diverse opties hebben we geen klagen. Je kunt filmpjes schieten van 720p tot 8K en alles wat daartussen ligt. Ook heb je de mogelijkheid om een filmframe toe te voegen en heb je de mogelijkheid om automatisch een bewegende object te volgen.



Prestaties en overige mogelijkheden

De Xiaomi Mi 10T doet het op alle vlakken behalve de camera erg goed. Het toestel is snel, heeft een mooi scherm en de accu gaat ook nog eens lekker lang mee. Dat het toestel snel is, is eigenlijk wel logisch. Xiaomi heeft ervoor gekozen om de Mi 10T te voorzien van de Snapdragon 865, de snelste processor van dit moment. Tel hierbij op de verversingssnelheid van het scherm van maar liefst 144Hz en het werkgeheugen van 6GB en je hebt een toestel waarvan je mag verwachten dat alles vloeiend loopt en je geen enkele last hebt van haperingen. En dat is dus ook het geval. Het opslaggeheugen is 128GB, voor de meeste mensen is dit voldoende. Hier zou je het ook mee moeten doen, ruimte voor een SD-kaart is niet aanwezig op het toestel.

Accu

Een accu van maar liefst 5000 mAh heeft de Xiaomi Mi 10T meegekregen. Dit is een heel behoorlijke capaciteit. Dat mag ook wel gezien de hoge verversingssnelheid van het scherm. Overigens heb je de mogelijkheid om de verversingssnelheid op 60Hz te zetten. Zo verbruikt het wat minder van de accu.

Ook op de hoge verversingssnelheid kom je met gemak de dag door. Afhankelijk van hoe intensief je het toestel gebruikt, hou je aan het eind van de dag toch wel ergens tussen de 30% en de 50% over met een schermtijd van 5 a 6 uur. Is je accu leeg, dan is ie zo weer opgeladen dankzij de 33W snellader die Xiaomi meelevert.

Speciale functies

Onder instellingen vinden we een optie terug die Xiaomi “Speciale functies” noemt. Onder deze optie vinden we een aantal opties terug, namelijk Game Turbo, Video gereedschapskist, Zwevend venster, Tweede ruimte en Lite-modus. Met Game Turbo heb je de mogelijkheid om een aantal instellingen aan te passen die de game-ervaring te goede komen.

Video gereedschapskist is een extra functie voor onder andere speciale effecten voor het afspelen van video’s. Zwevend venster is een venster die je kunt openen door een melding vast te houden en deze naar beneden te bewegen. Dit venster kun je ook rond bewegen, zodat je hem op de voor jou juiste plek staat. Door aan de onderkant van het zwevende venster naar beneden te vegen, wordt het venster in volledig scherm weergegeven.

Een andere handige optie is Tweede ruimte. Tenminste als je iets te verbergen hebt of je laat bijvoorbeeld je kinderen op je telefoon een spelletje spelen. Door een bepaalde schermvergrendeling in te stellen, activeer je de tweede ruimte. In deze ruimte bepaal je zelf welke app worden weergegeven. Ook kun je op een ander account ingelogd zijn bij een bepaalde app in de Tweede ruimte. In de Lite-modus maak je grotere iconen, de tekst groter en heb je minder visuele rommel. Dit laatste zijn overigens de eigen woorden van Xiaomi.

Beoordeling

Xiaomi maakt het de concurrentie lastig met de Mi 10T. Het toestel presteert eigenlijk op alle gebieden uitstekend, op de camera na dan. Voor nog geen € 500,- heb je een toestel dat beschikt over de snelste Snapdragon processor, 6GB RAM en 128GB opslaggeheugen. Samen met de grote accu en de hoge verversingssnelheid van het scherm, is de Mi 10T een toptoestel in het midden segment. Had de camera ook uitstekend geweest, dan zou de Mi 10T een regelrechte flagship-killer zijn geweest.

