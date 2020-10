Xiaomi Redmi 9 review: prima budget-topper met enorme accu

Als Xiaomi ergens goed in is, dan is het wel het uitbrengen van goede en betaalbare smartphones. Dat moet ook deze Redmi 9 brengen, met een prijs rond de 150 euro. Op papier ziet het er allemaal goed uit, maar of het in de praktijk ook zo is lees je in deze review.

Xiaomi Redmi 9 review

Xiaomi brengt nogal wat toestellen uit en we kunnen ons goed voorstellen dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Dit komt mede door de wat verwarrende naamgeving die de Chinese fabrikant aan haar toestellen meegeeft. Het is daarom even zoeken welk toestel nu het meest geschikt voor je is, maar wij proberen je daar een handje bij te helpen. In deze review maak je kennis met de Xiaomi Redmi 9, een erg goedkope smartphone.

Verkooppakket

De Redmi 9 wordt net als vele andere toestellen in een rechthoekige doos geleverd. Op de bovenkant staat het toestel in verschillende kleuren afgedrukt en op kopse kant van de doos staat welke versie en welke kleur er in de doos zit. Ook zit er een sticker opgeplakt met daarop “supports NFC”. Dat is al mooi meegenomen bij een budget toestel. We hebben de Ocean Green versie ontvangen van Xiaomi met 3 GB RAM en 32 GB ROM.

Als we de doos openen zien we daar een apart doosje in zitten met daar weer in wat boekjes, en pennetje om de sim lade te openen en een siliconen hoesje, eveneens mooi meegenomen. Naast het toestel vinden we de lader en een USB-C kabel terug. Dit betekent dus dat de Redmi 9 over een USB-C aansluiting beschikt. Dat zie je ook nog niet terug in elk budget toestel.

Design, display en interface

Wat meteen opvalt als je het toestel vastpakt is de prettig aanvoelende achterkant. Deze is gemaakt van plastic en is voorzien van een patroon. Hierdoor voelt de achterkant stevig en robuust aan. Met een gewicht van nog geen 200 gram is het toestel niet al te zwaar, zeker niet gezien de flinke accu die de Redmi 9 heeft meegekregen. Al met al is het toestel netjes afgewerkt, maar voelt de achterkant wat goedkoop aan.

De Redmi 9 is voorzien van een 6,53 inch Full-HD scherm met aan de bovenkant een zogenaamde druppel notch waarin de 8 megapixel front-camera is verwerkt. Voor een budget toestel is het een pluspunt dat Xiaomi het toestel heeft voorzien van een Full-HD scherm. Het scherm is op een zonnige dag redelijk af te lezen en in het donker kan je het scherm ook voldoende dimmen, zodat je niet verblind wordt.

Boven de druppel notch zit de speaker geplaatst. Op de bovenkant zit de infraroodpoort, zodat je bijvoorbeeld je tv kunt bedienen met je telefoon. Dan vinden we aan de rechterkant de volumeknoppen terug, samen met de aan- en uitknop. De onderkant biedt plaats voor de speaker, de USB-C poort en de 3,5 millimeter aansluiting om je headset op aan te sluiten. Ten slotte vinden we aan de linkerkant de simkaartslot. Deze biedt plaats voor twee simkaarten en een SD-kaart.

Interface

Ook de Redmi 9 is weer uitgerust met MIUI 11, de skin van Xiaomi die meegeleverd wordt op de smartphones. Wanneer je voor het eerst kennis maakt met deze schil, is het wel even wennen. Vooral onder instellingen is het af en toe even zoeken waar de verschillende opties verstopt zitten. Gelukkig heeft de Redmi 9 wel een app-launcher meegekregen, iets wat we op de Redmi 9 Note Pro misten. Door op het thuisscherm omhoog te vegen, open je de app-lade. Mocht je dit liever niet hebben, dan heb je de mogelijkheid om de app-lade uit zetten.

Het thuisscherm is helemaal naar eigen smaak in de stellen. Zo heb je de mogelijkheid om de grootte van je icoontjes aan te passen en de scherm layout veranderen. Wanneer je eenmaal gewend bent aan MIUI is het prettig werken. Omdat deze schil vrij zwaar is, duurt het soms even voordat een app opent. Heel erg is dit niet, we hebben hier tenslotte te maken met een budget toestel. Af en toe duurt het ook even voordat het toestel ontgrendeld wordt, wanneer je het toestel wilt ontgrendelen door middel van de vingerafdrukscanner.

Ook bij de Redmi 9 kregen we reclame te zien bij het installeren van een app uit de Google Play Store. Dit is een verdienmodel van Xiaomi, in ruil voor de goedkopere smartphone. Onder de privacy-instellingen kun je de reclame gelukkig wel uitschakelen.

Communicatie en multimedia

Met de Redmi 9 is het prima communiceren. Over de geluidskwaliteit tijdens telefoongesprekken hebben we niks aan te merken, net als het volume. Het toestel beschikt ook nog een over dual-sim ondersteuning zonder daarvoor de ruimte voor een SD-kaart op te hoeven offeren.

Xiaomi levert tegenwoordig standaard apps van Google mee om te communiceren. Zo bel je, SMS je en typ je met de bekende apps van Google.

Wat opvalt op het gebied van connectiviteit is dat de Redmi 9 bijzonder rijk is uitgerust. Er wordt ondersteuning geboden voor WiFi 2.4 GHz en 5 GHz. Natuurlijk wordt Bluetooth 5.0, 4G en NFC ondersteunt. Over het internet surfen doe je met Chrome of via de webbrowser die Xiaomi meelevert, de Mi Browser. Zo levert Xiaomi nog een aantal eigen apps mee, zoals de Muziek app, de Mi afstandsbediening om je tv mee te kunnen bedienen, de Mi rekenmachine en Mi Mover. Met deze laatste app kun je apps overzetten naar een nieuw apparaat. Ook worden er een aantal voorgeïnstalleerde spellen meegeleverd. Mocht je dit storend vinden, deze games zijn te verwijderen.

Multimedia

Uiteraard is de Redmi 9 geschikt voor multimedia. Het scherm is prima om films mee te kijken, maar is wat minder geschikt om te gebruiken bij fel zonlicht. Het geluid is ook prima, de speaker aan de onderkant van het toestel kan hard genoeg zonder dat het geluid vervormt. Je headset aansluiten kan via de 3,5 millimeter aansluiting of via Bluetooth.

Camera

Xiaomi heeft de Redmi uitgerust met maar liefst vijf camera’s, vier op de achterkant en één aan de voorkant. Achterop vinden we een 13 megapixel hoofd lens terug met een diafragma van f/2.2. Ook vinden we hier een 8 megapixel groothoeklens met een diafragma van f/2.2 terug samen met de 5 megapixel macrolens en een 2 megapixel dieptesensor. Beide lenzen hebben een diafragma van f/2.4.

De camera-app is gebruiksvriendelijk, zoals we dat inmiddels gewend zijn van Xiaomi. Je kunt makkelijk switchen tussen de verschillende modi, zoals korte video, portretfoto en er is zelfs een pro modus aanwezig. Hier heb je de mogelijkheid om bijvoorbeeld de witbalans en de ISO waardes is aan te passen. Ook bij de Redmi 9 worden foto’s standaard van een watermerk voorzien. Dit is uit te zetten onder instellingen in de camera-app.

De kwaliteit van de foto’s is best goed. Hierbij stellen we ook de vraag wat je mag verwachten voor een toestel van zo’n 150 euro. De groothoeklens en de macrolens zijn duidelijk minder dan de hoofdlens. Het scherpstellen met de macrolens gaat erg lastig en levert matige foto’s op. De groothoeklens doet het iets beter, maar maakt minder mooie foto’s dat de hoofd lens. We hebben helaas geen nachtmodus kunnen ontdekken. Hierdoor is het schieten van foto’s in het donker haast niet te doen.

Hieronder vind je foto’s die we met het toestel hebben gemaakt. Wil je meer foto’s zien, bekijk deze dan in het online fotoalbum.

Front-camera

De front-camera zit in de druppel notch aan de bovenkant van het scherm verwerkt. Deze camera heeft een 8 megapixel lens met een diafragma van f/2.0. Foto’s gemaakt met deze camera zijn net als de hoofdlens redelijk. Bij het inzoomen wordt de kwaliteit snel minder. Ook wordt automatisch het beautyfilter ingeschakeld. Hier zijn we geen fan van.

Videocamera

Het schieten van filmpjes doe je in Full-HD of in 720p, meer smaken zijn er niet. De kwaliteit van de video’s is ook redelijk, kleuren worden goed weergegeven en er is genoeg detail te zien op de video’s. Dit geldt ook wanneer je inzoomt, maar de beelden zijn dan wel snel bewogen.



Prestaties en overige mogelijkheden

Xiaomi heeft de Redmi 9 voorzien van een MediaTek processor, de Helio G80. Deze processor heeft een maximale rekenkracht van 2.0 GHz. Dit is niet de snelste processor, maar doet zijn werk naar behoren en vraagt minder van de accu dan een krachtige processor. Zoals eerder opgemerkt duurt het soms even voordat een app geladen is. Dit komt ook doordat er niet al te veel werkgeheugen in het toestel zit, namelijk 3GB. Voor een budget toestel is dit overigens een vrij normale hoeveelheid. Met een opslaggeheugen van 32GB heb je niet bijzonder veel opslagruimte, maar dit is uit te breiden met een SD-kaart.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner heeft Xiaomi op de achterkant van het toestel geplaatst en is makkelijk te bereiken met je wijsvinger. De scanner is niet één van de snelste, maar doet zijn werk. Af en toe duurt het even voordat het toestel ontwaakt wanneer je het toestel wil ontgrendelen door middel van de vingerafdrukscanner. Dit hoeft niet aan de vingerafdrukscanner te liggen. Het zou ook aan de processor kunnen liggen.

Accu

Met een capaciteit van maar liefst 5020 mAh kunnen we wel stellen dat de accu in de Redmi 9 lekker groot is. Ruim voldoende om de dag door te komen bij intensief gebruik. Een dag gebruik met voornamelijk 4G heb je aan het eind van de dag nog een procent of 25 over. Een screen-on-time van meer dan 6 uur is geen uitzondering. Gebruik je de telefoon wat minder intensief en maak voornamelijk gebruik van WiFi, dan gaat de accu met gemak 2 dagen mee op één acculading.

Beoordeling

De Redmi 9 is een lekker compleet budget toestel. Je krijgt veel waar voor je geld. Met een grote accu, een redelijk snelle processor en een mooi scherm kan je je geen buil vallen. Verwacht geen super mooie foto’s, voor mooie foto’s moet je toch een smartphone uit een wat hogere prijsklasse hebben. Ook is de schil die Xiaomi over Android heen legt even wennen. Eenmaal gewend is het prima te doen en MIUI ziet er ook nog eens mooi uit.

De smartphone is verkrijgbaar bij; Coolblue, Bol.com en Belsimpel.

Xiaomi Redmi 9 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 148,00 euro