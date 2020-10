Xiaomi Mi 10T Lite en Mi 10T Pro verkrijgbaar in Nederland: alle details

Xiaomi heeft twee smartphones uitgebracht in Nederland. De fabrikant kondigde eerder al de Mi 10T-serie aan, nu zijn de Mi 10T Pro en de Mi 10T Lite verkrijgbaar, en voorzien van prima specificaties.

Xiaomi Mi 10T Lite en Pro verkrijgbaar

De Xiaomi Mi 10T-serie bestaat uit drie toestellen, twee daarvan zijn vanaf nu te koop in ons land, zo blijkt uit de toesteldatabase van DroidApp. De smartphonefabrikant kwam eind september met de introductie van de Mi 10T-serie. Deze smartphones zijn allen voorzien van 5G-ondersteuning en hebben genoeg te bieden. We zetten de details op een rijtje.

Mi 10T Lite

De Xiaomi Mi 10T Lite is de goedkoopste van het drietal. De smartphone is voorzien van een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm, 6GB werkgeheugen, minimaal 64GB opslagruimte en alles wat je nodig hebt. Dit betekent WiFi, 5G, Bluetooth, GPS en NFC. Ook een 3,5 millimeter aansluiting is op het toestel te vinden. De camera heeft vier lenzen, waaronder een 64MP hoofdlens. Er is een flinke 4820 mAh accu, Snapdragon 750G processor en MIUI 12. De prijs komt uit op 279 euro en 329 euro voor de 128GB variant.

Je kunt de Xiaomi Mi 10T Lite kopen bij Mobiel, MediaMarkt en Belsimpel.

Xiaomi Mi 10T Pro

Een uitgebreide smartphone voor een scherpe prijs, zo kan de Xiaomi Mi 10T Pro ook wel omschreven worden. Dit toestel biedt een 6,67 inch Full-HD+ beeldscherm met een verversingssnelheid van maar liefst 144Hz, waardoor alles nog vloeiender moet lopen. Verder biedt het toestel 8GB werkgeheugen en is er een snelle Snapdragon 865 chipset, is er een flinke 5000 mAh accu en kun je de triple-camera gebruiken met 108 megapixel hoofdcamera! De prijs van de Xiaomi Mi 10T Pro komt uit op 599 euro. Voor 50 euro meer heb je 256GB aan geheugen.

Je kunt de Mi 10T Pro kopen bij Bol.com, Coolblue, Mobiel, Belsimpel, MediaMarkt

