Xiaomi 13 Ultra wordt door Nederlandse winkel verkocht voor 1299 euro

Een interessante prijsontwikkeling bij een Nederlandse webwinkel. De riant uitgeruste Xiaomi 13 Ultra kun je nu aanschaffen voor een bedrag van 1299 euro. Dit terwijl er een prijskaartje van 1499 euro verwacht wordt.

Xiaomi 13 Ultra in Nederland

In de afgelopen week kwam het nieuws naar buiten dat de Xiaomi 13 Ultra zijn debuut in Europa zal maken. Het nieuws hierover zal ongetwijfeld binnen korte tijd bekend gemaakt worden. Toch is de nieuwste smartphone van Xiaomi al in Nederland te bestellen. Webwinkel Belsimpel heeft de telefoon opgenomen in het aanbod en rekent een prijs van ‘slechts’ 1299 euro.

Hoewel we het hier hebben over slechts, is dit duidelijk lager dan de verwachting voor de prijs van de smartphone. In het bericht van afgelopen week wordt namelijk via verschillende bronnen een bedrag van 1499 euro genoemd waarvoor het toestel uitgebracht zal worden. Een verklaring voor het grote prijsverschil is niet te geven. Mogelijk haalt Belsimpel de toestellen (alvast) uit andere landen, of het is een foutje. Je kunt het toestel hier kopen.

De Xiaomi 13 Ultra is de meest uitgebreide smartphone van Xiaomi met vooral een focus op de camera. De 1-inch sensor van het toestel biedt een 50 megapixel lens met zelfs een variabel diafragma. Verder is er een 50MP telelens en een groothoeklens van eveneens 50MP. De smartphone geeft je de mogelijkheid om 5x optisch te zoomen. Je vindt op het toestel verder een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, 6,73 inch QHD+ beeldscherm en een 5000 mAh accu met 90W laden.