Xiaomi 13 Ultra komt naar Europa voor 1499 euro

Xiaomi kondigde eerder de nieuwe Xiaomi 13 Ultra aan. De smartphone heeft alles in huis om te slagen. De telefoon komt naar Europa, en nu komen we de prijs te weten. En die is hoger dan zijn belangrijke concurrent.

Prijs van Xiaomi 13 Ultra

De nieuwste absolute high-end smartphone van Xiaomi komt naar Europa. We hebben het hier over de Xiaomi 13 Ultra. De smartphone werd eerder aangekondigd en heeft alles aan boord wat je op een high-end smartphone mag verwachten. Dit betekent dat je qua specificaties niets tekort komt. Zo is de telefoon voorzien van een 6,73 inch AMOLED-scherm met een 120Hz-240Hz verversingssnelheid. De Xiaomi 13 Ultra krijgt een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, een lederen of metalen behuizing en een 5000 mAh accu die je in 40 minuten weer geheel kunt opladen, met 90W.

Op het gebied van camera kom je ook niets tekort. De Xiaomi 13 Ultra is namelijk een echt cameramonster. De 1-inch sensor telt 50 megapixel, waarbij deze zelfs een variabel diafragma biedt. Er is verder een telelens van 50MP, net als een 50 megapixel groothoeklens, ook de vierde lens is een 50 megapixel lens. Je kunt in totaal 5x zoomen zonder kwaliteitsverlies met het toestel. In het aankondigingsartikel van de Xiaomi 13 Ultra kun je alles over de mogelijkheden van de camera lezen.

De prijs van de telefoon is door Xiaomi zelf nog niet naar buiten gebracht. Echter melden verschillende bronnen nu wel de prijs waarvoor de Xiaomi 13 Ultra in Europa verkrijgbaar zal zijn. We gaven toen al aan dat het toestel volgens ons 1500 euro zou gaan kosten. Dat is inderdaad het geval. Voor 1499 euro wordt de smartphone bij je thuis afgeleverd. Voor dat geld krijg je de telefoon met 12GB werkgeheugen en 256GB opslagruimte. Opvallend is dat de prijs hiermee honderd euro hoger ligt dan de grote concurrent, de Samsung Galaxy S23 Ultra.

Het is nog niet bekend wanneer Xiaomi de nieuwe smartphone uitbrengt.