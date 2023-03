De grote vergelijking: Samsung Galaxy S23+ vs OnePlus 11 vs Xiaomi 13

Drie high-end smartphones met elk krachtige specificaties en hun eigen key-features. Dat zijn de Samsung Galaxy S23+, de OnePlus 11 en de Xiaomi 13. Alle drie de modellen zijn in de afgelopen weken uitgebracht. Tijd voor een vergelijking!

Vergelijking tussen S23+, 11 en 13

De grotere merken hebben hun high-end smartphone uitgebracht in de afgelopen weken. Bij Samsung zagen we de Galaxy S23-serie, waarover we in de Galaxy S23 Ultra review en de Galaxy S23 Plus review al erg enthousiast waren. OnePlus kwam met de OnePlus 11, waarbij we positief de telefoon hebben ontvangen in de OnePlus 11 review. Xiaomi heeft onlangs de nieuwe 13 en 13 Pro aangekondigd, en daarvan komt binnenkort een uitgebreide review online op DroidApp. Tijd om de balans op te maken, is er een winnaar? En wat zijn de verschillen?

We kijken in de vergelijking naar drie modellen; de Samsung Galaxy S23+, de OnePlus 11 en de Xiaomi 13.

Behuizing en beeldscherm

Er zijn in het design en het beeldscherm een aantal verschillen op te merken tussen de drie modellen. Sowieso is het smaakgevoelig welke telefoon je van deze drie het mooiste vindt. Eén van de verschillen is de afronding van het scherm. Bij de S23+ en de 13 is het scherm plat, bij de OnePlus 11 loopt het licht door aan de zijkanten. Met 205 gram is de OnePlus ietsje zwaarder dan de andere twee, maar dit mag niet echt een naam hebben. We hebben voor de volledigheid de afmetingen en het gewicht van de drie modellen hieronder op een rijtje gezet.

Samsung Galaxy S23+: 157,8 x 76,2 x 7,6 millimeter – 196 gram

OnePlus 11: 163,1 x 74,1 x 8,5 millimeter – 205 gram

Xiaomi 13: 152,8 x 71,5 x 8,0 millimeter – 189 gram

We vinden alle drie de toestellen vrij glad, dus dat is sowieso iets om rekening mee te houden. Een hoesje is daarom zeker aan te raden. Stuk voor stuk hebben de toestellen mooie schermen. Op papier zijn de Xiaomi en de Samsung het meest helder, maar ook op zonovergoten dagen is het scherm van de OnePlus 11 uitstekend afleesbaar. Het scherm van de OnePlus heeft de hoogste resolutie, het scherm van de Xiaomi is met 6,36 inch ‘het kleinste’. We hebben de gegevens van de schermen hieronder voor je neergezet.

Samsung Galaxy S23+: 6,6 inch AMOLED – 2340 x 1080 pixels (120Hz)

OnePlus 11: 6,7 inch AMOLED – 3216 x 1440 pixels (120Hz)

Xiaomi 13: 6,36 inch AMOLED – 2400 x 1080 pixels (120Hz)

Software

Op het gebied van software zitten er nogal een aantal verschillen tussen de drie modellen. Alle drie de modellen draaien op moment van schrijven op Android 13. Echter is de skin, de softwarelaag van de fabrikant, wel verschillend. Toestellen van Samsung zijn voorzien van One UI, OnePlus van OxygenOS en de telefoons van Xiaomi hebben de MIUI interface.

Het is nogal een persoonlijke smaak welke je het meest prettig vind werken. Samsung heeft veel zaken gepersonaliseerd en geeft je veel vrijheden in het aanpassen van de interface. Dit zien we echter ook terug bij de twee andere skins. Xiaomi vind ik persoonlijk veel drukker, net wat minder overzichtelijk, waar OnePlus juist weer een stuk overzichtelijker is.

Wat is er te melden over het updatebeleid? Samsung strooit het meest riant met updates. Voor de Galaxy S23-serie worden vier Android-updates gegarandeerd en vijf jaar aan – maandelijkse – beveiligingsupdates. Bij OnePlus is het ook vrij netjes; vier Android-updates en eveneens vijf jaar aan beveiligingsupdates. Die laatste komen eenmaal per twee maanden. Xiaomi doet het rustiger aan. De Xiaomi 13 krijgt drie Android-upgrades en vier jaar aan beveiligingsupdates; maar er is niet bekend om de hoeveel tijd deze uitgerold worden.

Camera

Verschillen zitten er ook in de camera. De opstellingen hebben we hieronder op een rijtje gezet. Alle drie de smartphones zijn gebruiksvriendelijk wat betreft de camera-app. Klik en klaar.

Samsung Galaxy S23+: Triple-camera: 50MP (f/1.8) + 12MP groothoek (f/2.2) + 10MP telefoto (f/2.4)

OnePlus 11: Triple-camera: 50MP (f/1.8) + 48MP groothoek (f/2.2) + 32MP telelens (f/2.0)

Xiaomi 13: Triple-camera: 50MP (f/1.8) + 12MP groothoek (f/2.2) + 10MP telefoto (f/2.0)

Leuk al die getallen, maar hoe scoren de camera’s in de praktijk? We hebben onder een aantal omstandigheden de camera’s naast elkaar kunnen leggen. De bevindingen vatten we hieronder voor je samen.

Groothoeklens

Alle drie de toestellen bieden een groothoeklens waarmee je extra veel op je beeld krijgt. We zien hier al duidelijke verschillen. Alle drie de foto’s hebben we op de automatische modus gemaakt. De OnePlus wint hier wat mij betreft, al doet de Samsung er weinig voor onder. De Xiaomi is te donker en niet overal even scherp.

Zoom-lens

Met alle drie de camera’s kun je inzoomen. Bij de Galaxy S23+ is dit zonder kwaliteitsverlies maximaal 3x, bij de Xiaomi is dit 3,2 keer, bij de OnePlus slechts tweemaal. Met de Xiaomi kom je dus het meest ver. Als we de drie foto’s naast elkaar leggen, valt op dat de Xiaomi rijker is qua details, maar wederom erg donker. De Galaxy S23+ oogt wat doffer in deze vergelijking; terwijl de OnePlus een prima score behaalt, ware het niet dat het jammer is dat je ‘slechts’ 2x in kunt zoomen.

Hoofdlens

Fotografeer je met de hoofdlens, dan gebruik je bij alle drie de smartphones de 50 megapixel camera. Stuk voor stuk prima foto’s van de drie modellen, waarbij ook een deel persoonlijke smaak meespeelt, welke je het mooiste vindt. De Xiaomi is nog steeds vrij donker, zeker aan de voorkant. Samsung licht de foto graag op, en dat zien we hier ook terug. De OnePlus is net wat rijker qua details dan de Xiaomi.

Niet alleen met het tankstation hebben we de camera’s vergeleken. We hebben hieronder nog een aantal foto’s, allen gemaakt met de hoofdlens. Allereerst de traditionele Zweedse paardjes binnenshuis. Hier vallen eigenlijk dezelfde zaken op als bij de andere foto’s. De Xiaomi is duidelijk sneller bewogen en is aan de donkere kant. OnePlus heeft meer verzadiging toegepast in deze foto en de Samsung komt in dit geval het meest in de buurt van de werkelijkheid.

Een groot verschil tussen de drie modellen zien we ook bij de foto van het fietspad met de struik. Het was echt een grauwe dag. Toch weet de Samsung het te presteren dat er een soort van blauwe lucht was; die was er echt niet. Ook de dakpannen zien er niet zó oranje uit als in het echt. De struik wordt door de OnePlus het beste belicht, vooral in de schaduwen. De Xiaomi doet het niet slecht, maar doet het bij de struik minder en duidelijk verschil is dat de OnePlus vele malen meer details en scherpte heeft dan de Xiaomi.

Tot slot het trapveldje. Het was nog steeds matig weer, en blijkbaar had de Xiaomi weer de neiging om alles wat donkerder vast te leggen. Dit zien we ook terug bij de graffiti naast het doel. Persoonlijk vind ik de OnePlus wat mooier, al zit deze in de buurt van de Samsung; waar deze in deze situatie wel nét wat fletser is.

Accu

Twee van de toestellen in deze vergelijking hebben we al doorgenomen in een uitgebreide review. We zijn inmiddels druk bezig met de review van de Xiaomi 13. Ondanks dat die nog niet online staat, kunnen we je wel al een goede indruk geven van de prestaties van de batterij van de drie modellen. De OnePlus beschikt over een 5000 mAh batterij, de Xiaomi doet het met een 4500 mAh accu en de Samsung biedt een 4700 mAh accu. De OnePlus wordt opgeladen met 100W, de Xiaomi met 67W, de Samsung met maximaal 45W. Bij zowel OnePlus als Xiaomi krijg je de snelle lader meegeleverd, bij Samsung moet je die nog zelf aanschaffen.

De Snapdragon 8 Gen 2 chipset heeft duidelijk gezorgd voor een flinke verbetering in de accuduur, en dat zien we ook terug bij deze drie smartphones. Bij gemiddeld gebruik houden de OnePlus 11 en de Samsung Galaxy S23+ het het langste uit. De Xiaomi 13 houdt het in onze testen minder lang uit. Met ongeveer hetzelfde gebruik bij ons, houdt de OnePlus het met gemak twee dagen uit; de S23+ bijna twee dagen, de Xiaomi 1,5 dag. Uiteraard is dit ontzettend afhankelijk van het gebruik.

Prijs en beschikbaarheid

Alle drie de modellen zijn inmiddels te koop in ons land. Wel zit er nogal een verschil in de prijs van de smartphones. Voor de Xiaomi 13 betaal je 999 euro, waarbij je de configuratie met 8GB+256GB krijgt. Samsung levert dezelfde configuratie, maar voor dit toestel moet je een prijs neertellen die 200 euro hoger ligt; 1199 euro. Dat het niet direct zo duur hoeft te zijn bewijst OnePlus. Deze high-end smartphone is duidelijk goedkoper dan de andere twee toestellen. De configuratie met 8GB+128GB kost 829 euro, terwijl je voor een adviesprijs van 899 euro de configuratie met 16GB+256GB thuisgestuurd krijgt.

Welke moet ik kiezen?

Alle drie de smartphones in deze vergelijking zitten vol potentie. Grotendeels is het een persoonlijke keuze voor welke smartphone je gaat. De smartphone vandaag de dag is van buiten vaak aardig hetzelfde, van binnen kan er nogal verschil zijn. Dat zien we ook bij deze drie modellen. Het grootste verschil zit hem in de skin die over Android ligt. MIUI is bijvoorbeeld echt heel anders dan OxygenOS, dat is een persoonlijke keuze die je zult moeten maken.

Dan speelt ook nog de camerakwaliteit mee. OnePlus heeft hier duidelijk meters gemaakt, zo gaven we ook al aan in de review. De camera van de Samsung spant doorgaans de kroon als we ook kijken naar de reviewfoto’s. De Xiaomi heeft hierin nog wat verbeterpunten. Het updatebeleid van Samsung en OnePlus is het langst, en ook daar laat Xiaomi wat punten liggen. We durven wel te stellen dat je van zowel de Samsung Galaxy S23+ als de OnePlus 11, als de Xiaomi 13 veel plezier zult hebben.

Mocht je er helemaal blanco in gaan, dan zou mijn advies de OnePlus 11 zijn. Wil je de Samsung, maar vind je de Samsung Galaxy S23+ te duur, dan kun je eventueel nog overwegen om voor de Galaxy S23 te gaan, dus niet de Plus-variant.

Samsung Galaxy S23+ Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1198,00 euro

OnePlus 11 Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 809,00 euro