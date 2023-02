Samsung Galaxy S23 Ultra review: koning van de camera en accuduur

Samsung komt ieder jaar met een nieuwe Galaxy S-serie. Dit jaar zijn we aangekomen bij de Galaxy S23-serie. De afgelopen weken hebben we uitgebreid de kracht van de Galaxy S23 Ultra kunnen ervaren. Hoe doet het toestel het? Dat delen we in onze uitgebreide review.

Samsung Galaxy S23 Ultra test: dit vinden wij

Het maakt niet uit welk cijfer er op het toestel staat; ieder jaar weet Samsung goed te scoren met de toestellen in de Galaxy S-serie. Toch is niet alles rozengeur en maneschijn. De Samsung Galaxy S22-serie was niet slecht, maar kende echt nog wel wat verbeterpunten. Dit benoemde ik ook in de uitgebreide Galaxy S22+ review na acht maanden. Vooral de accuduur was een kritiekpunt (ondanks dat dit bij de Ultra meeviel), want voor de rest was er weinig mis. Het was feedback die ook bij Samsung was binnengekomen, zo stelde de fabrikant tijdens een persbijeenkomst van de S23. Tijd om dit eens goed te onderzoeken. Want wat heeft de Samsung Galaxy S23 Ultra nog meer te bieden? Nou, meer dan genoeg!

Verkooppakket

We weten inmiddels niet beter van veel fabrikanten; in het verkooppakket is niet zoveel meer te beleven. Anders is dit bij OnePlus, waarbij bijvoorbeeld de OnePlus 11 nog een snellader en case meegeleverd wordt bijvoorbeeld. Bij de Samsung Galaxy S23 Ultra gaat het er ondanks zijn hogere prijs anders aan toe; enkel het toestel, een korte datakabel en wat papierwerk vind je er terug, oh ja, en de simnaald. Geen oplader of hoesje, dit moet je allemaal zelf nog los aanschaffen. Uit het oogpunt van het milieu is hier zeker wat voor te zeggen, maar het blijft wrang dat je ruim duizend euro neertelt en er soms dingen ‘missen’.

Design en interface

Hij lijkt als twee druppels water op zijn voorganger; die Galaxy S23 Ultra. Toch zijn er een aantal zaken aangepakt waarmee hij toch verbeterd is. Wat direct bij het vasthouden van de telefoon opvalt is de grip op het toestel. Doordat de zijkant niet meer afgerond is, maar vlak is, ligt de telefoon aanzienlijk fijner in de hand dan de Galaxy S22 Ultra.

Dat neemt overigens niet weg dat de S23 Ultra nog altijd een flink bakbeest is met een vrij forse omvang en dito gewicht. Na een paar dagen was ik persoonlijk hier goed aan gewend en is er prima mee te werken, al kan dit een persoonlijke afweging zijn, waarbij degenen met kleine(re) handen hier waarschijnlijk anders over denken. Dan kun je misschien beter uitwijken naar de Galaxy S23+ of Galaxy S23.

De toetsen van de Samsung Galaxy S23 Ultra zitten aan de rechterkant, waarbij het gaat om de volumetoets en de power-button. Aan de onderzijde is de smartphone uitgerust met de inmiddels bekende, beroemde S Pen. Verder is er de USB-C aansluiting en de speaker te vinden.

Interface

De Samsung Galaxy S23 Ultra is uitgerust met Android 13, samen met de One UI 5.1 skin. Deze skin heeft een aantal verbeteringen ten opzichte van One UI 5 dat je op andere Samsung’s terug kunt vinden, zoals bij de Galaxy S22-serie. Nieuw is in de galerij-app bijvoorbeeld de mogelijkheid om samen met familieleden een fotoalbum bij te houden. Tevens kun je in de notitie-app samen werken aan een notitie. Ook zijn er verschillende andere verbeteringen doorgevoerd.

Samsung is met haar One UI skin nog altijd goed aanwezig op het toestel. Is dit een nadeel? Ik denk van niet. Al sinds jaar en dag is de werking gelijk, en op verschillende punten anders dan bij andere Android-apparaten. Denk bijvoorbeeld aan het menu met geïnstalleerde apps. Op een Pixel-smartphone scrol je hier verticaal doorheen, bij Samsung doe je dit horizontaal.

Communicatie: bellen, internetten en netwerken

De Samsung Galaxy S23 Ultra is ook een uitstekende kandidaat om contact met de buitenwereld te houden. Bellen gaat prima; de telefoon heeft een goede geluidskwaliteit en de app om te bellen wijst zich vanzelf. Het sturen van berichten gaat eveneens gemakkelijk en ook het browsen op het internet wijst zich vanzelf. Je kunt hiervoor de Samsung Internet browser gebruiken, of aan de slag met Google Chrome.

Op het gebied van connectiviteit is de Samsung Galaxy S23 Ultra uitgerust met alles wat je nodig hebt. In tegenstelling tot de OnePlus 11 is er echter geen WiFi 7-verbinding, maar dit staat relatief gezien nog wel in de kinderschoenen, waardoor dit geen grote ramp is. Uiteraard is er GPS, Bluetooth en natuurlijk WiFi en 5G. Je kunt in de Galaxy S23 Ultra dual-sim gebruiken, maar ook kan de high-end smartphone van het bedrijf overweg met eSIM. Verschillende providers in Nederland bieden dit al aan.

Multimedia: muziek en film

Op het gebied van multimedia zal de Samsung Galaxy S23 Ultra je echt niet teleurstellen. Allereerst vanwege het erg mooie scherm. De beelden spatten van het scherm. Standaard staat het scherm ingesteld op Full-HD resolutie, maar mocht je het wensen, dan kun je dit aanpassen naar QHD. Op zonnige dagen is het scherm perfect afleesbaar; in donkere omgevingen kan het meer dan voldoende gedimd worden.

Dan nog over naar de geluidskwaliteit. De Samsung Galaxy S23 Ultra heeft een set stereo-speakers meegekregen waar je u tegen zegt. Een perfecte geluidskwaliteit brengt de telefoon over. Daarnaast ook nog eens op het hoogste volume een perfecte weergave van het geluid. Muziekliefhebbers gaan hier zeker veel plezier aan beleven. Het geluid klinkt perfect in balans met zowel de hoge- als de lage tonen. Een 3,5 millimeter aansluiting ontbreekt, zoals eigenlijk altijd bij een high-end toestel, maar uiteraard kun je een Bluetooth-headset wel verbinden met de telefoon.

Camera: foto en video

Misschien wel het meest belangrijke aspect in de Samsung Galaxy S23 Ultra review: de camera van deze smartphone. Nadat we in de S22 Ultra een 108 megapixel camera terugzagen, is dit bij de Galaxy S23 Ultra een 200 megapixel hoofdcamera. Nog hogere resolutie foto’s dus. Overigens moet je hiervoor wel even het één en ander aan instellingen aanpassen. Standaard maakt de telefoon de foto’s met 12 megapixel. Middels pixel-binning wordt de kwaliteit wel flink opgeschroefd.

200 megapixel

Als je meer uit de foto’s wilt halen, dan kun je in de instellingen terecht voor het maken van foto’s in 50 megapixel of 200 megapixel. Met deze twee standen kun je nog hogere kwaliteit foto’s maken. De 50MP-keuze is dan weer handig als je een betere foto wilt dan normaal, zonder dat deze direct zo’n 30MB groot is, zoals met de 200MP stand het geval is. Over de 200 megapixel camera; ondanks de grootte van de bestanden, schiet je wel beduidend scherpere foto’s in deze stand. Duidelijk is dat je veel minder ruis krijgt en er ook meer scherpte is. Dit kun je terugzien in onderstaande foto’s, waarbij we ook een crop-foto hebben toegevoegd.

Naast de 200 megapixel hoofdcamera zit er op de S23 Ultra ook nog een 12 megapixel groothoeklens en tweemaal een 10 megapixel telelens. Met de ene telefotolens is het mogelijk om 3x optisch in te zoomen. De andere camera om 10x optisch in te zoomen. Hiermee haal je nadrukkelijk een onderwerp veel dichterbij. Middels 100x Space Zoom kun je een onderwerp nog meer naar voren halen. Daarbij moet wel gezegd worden dat de kwaliteit wel wat discutabel is. Het is leuk om mee te spelen; superscherpe foto’s ga je er niet mee maken. De 100x zoom is vooral een leuke combinatie van praktijk en AI. Richt de S23 Ultra bijvoorbeeld op de maan en deze wordt leuk vastgelegd. Het lijkt er hier op dat AI zijn werk doet. Met 10x zoom kun je uitstekend bruikbare foto’s maken.

Maar hoe bevalt de camera verder op de S23 Ultra? We kunnen wel stellen dat Samsung het wederom is gelukt om een fantastische camera in een smartphone te stoppen. Er zijn maar weinig smartphones die onder zoveel verschillende omstandigheden, zulke mooie kiekjes weten af te leveren. Overdag zijn de kleuren vrij verzadigd, maar niet meer zo storend als jaren geleden. Ik vind het totaal niet storend. In donkere omgevingen stelt de Galaxy S23 Ultra ook echt niet teleur, waarbij de smartphone voor elke situatie wel een passende oplossing heeft. De smartphone schiet echt hele goede foto’s met een perfecte kleurvastlegging.

Wat me wel opviel, is dat het soms geen voordeel is dat er nog een ‘processing’ over het beeld gaat bij het fotograferen in de avond. Met regelmaat is het directe resultaat prima en hoeft de software daar wat mij betreft niet nog een plasje overheen te doen. Dit zien we bijvoorbeeld terug bij de foto in het donker met de hefbrug, met de witte auto op de voorgrond, welke je terug kunt vinden in het fotoalbum.

Alle foto’s die we met de smartphone hebben geschoten, vind je terug in het digitale fotoalbum. Daar kun je ook de zoom-foto’s in hoge resolutie terugvinden.

Vergelijking Galaxy S23 Ultra vs. iPhone 13 Pro Max en Sony A7 III

We hebben de Apple iPhone 13 Pro Max en deze met de camera naast de Galaxy S23 Ultra gelegd. We hebben verschillende foto’s gemaakt en deze hieronder met je gedeeld. Duidelijk is dat de verschillen minimaal zijn en de toestellen goed bij elkaar in de buurt komen zonder echte uitschieters.

Onderstaande foto hebben we ter vergelijking gemaakt met de Sony A7 III, een systeemcamera met Sony 24-105mm f/4.0 objectief, onbewerkt. Hier zien wel duidelijke verschillen, maar we moeten niet vergeten dat A. de Sony veel duurder is en B. de Galaxy S23 Ultra geen systeemcamera is en over een veel kleinere beeldsensor beschikt dan de Sony. Toch is het tof om het verschil te zien met de dure camera’s. Veel fabrikanten pronken namelijk met het bericht dat ze kunnen tippen aan de DSLR. De onderstaande foto is uit de hand genomen, op de automatische stand (nachtmodus bij S23 Ultra).

Leuk detail; in de galerij-app kun je trouwens snel een object ‘uit een foto knippen’, waarbij je het object, zoals een auto, kat of persoon los kunt halen en apart kunt opslaan en eventueel versturen. Zie het als een soort van sticker.

Selfies en videocamera

De front-camera heeft een upgrade gekregen, van 10 naar 12 megapixel. De front-camera van de Galaxy S23 Ultra legt beelden uitstekend vast met veel details en scherpte. Onderstaande foto is met de de selfiecamera gemaakt.

Video’s maken met de Galaxy S23 Ultra kan uitstekend. Hiervoor is de smartphone uitgerust met alle mogelijkheden die je nodig hebt. Film je veel uit de losse hand, dan kan dat wel een lamme arm geven met het gewicht van de telefoon. De videokwaliteit is echter zoals je mag verwachten van de S23 Ultra; weinig op aan te merken. Beelden zijn scherp, vol details en voorzien van goede beeldstabilisatie. Zelfs in de avonduren kun je met zoomen teksten op borden nog leesbaar krijgen.



Overige mogelijkheden

Met zo’n uitgebreide smartphone zijn er nog meer mogelijkheden terug te vinden op de Samsung Galaxy S23 Ultra. We zetten enkele zaken nog eventjes voor je op een rij.

Notificaties

De notificaties kun je sinds jaar en dag personaliseren bij Samsung. De functie die dit mogelijk maakt heet Edge Lighting en kan de randen van het scherm op laten lichten in een eigen gekozen kleur en effect. Hierbij kun je ook nog kiezen voor bepaalde effecten van de melding. Blijft tof.

S Pen

Links aan de onderkant van de smartphone vinden we de S Pen terug. Deze stylus heeft in vergelijking met bijvoorbeeld de Galaxy S22 Ultra verder geen nieuwe functies gekregen. Dit betekent dat je hem met de knop nog steeds kunt gebruiken als zelfontspanner voor de camera, of als afstandsbediening bij een diapresentatie. Echter betekent dit niet dat je je met de S Pen zult vervelen; de mogelijkheden zijn al vrij uitgebreid.

Zo kun je snel aantekeningen maken, ook terwijl het scherm uit staat. Verder kun je kleurplaten inkleuren met de PenUp app en voegt het tal van mogelijkheden toe voor het maken van een schermafbeelding van het scherm van je smartphone. Je kunt ook live berichten maken met de camera, of met een foto uit je galerij. De acties die je met de S Pen doet, worden vastgelegd in een MP4-bestand of een GIF’je. Door de S Pen boven een tekst te houden kun je deze ook snel vertalen en een andere optie is het maken van een AR Schets met behulp van de (front-)camera. Het resultaat hiervan vind je hieronder.

Wel valt ons op dat de telefoon steeds de eerste keer de verbinding met de S Pen lijkt te verliezen, ondanks dat deze wel gewoon blijft werken en normaal functioneert. We verwachten dat dit een kleine bug is, en dat dit met een software-update opgelost is.

Vingerafdrukscanner

De vingerafdrukscanner van de Galaxy S23 Ultra is uiteraard in het scherm geplaatst. Over de werking hiervan hebben we niks te klagen. Met een lichte aanraking op het scherm is het toestel gereed voor gebruik.

Bloatware

Op de Samsung Galaxy S23 Ultra vinden we verschillende soorten applicaties die er vanuit de fabriek al opstaan. Waaronder een legio apps van Samsung zelf, maar ook enkele Microsoft-applicaties, aangezien Samsung en Microsoft een samenwerking hebben. Zo kun je direct de app van LinkedIn, Office 365, OneDrive of Outlook gebruiken. Leuk, maar we hadden liever gezien dat gebruikers zelf de mogelijkheid hebben om te kiezen welke apps zij willen gebruiken. Verschillende apps kunnen ook niet verwijderd, maar alleen uitgeschakeld worden.

Prestaties: accu, snelheid en geheugen

Groot nieuws was het bij de S23-serie. Waar de Galaxy S22-serie in verschillende regio’s al met een Snapdragon-chipset werd geleverd, is dat voor de S23-modellen nu in iedere regio zo. Dit betekent dat we ook in Europa het niet meer hoeven te doen met een Exynos chipset, maar een echte krachtpatser in de vorm van de Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2, waaraan wat extra optimalisaties zijn toegevoegd voor Samsung zelf.

We kunnen hier kort over zijn; de telefoon voelt vele malen sneller aan dan de S22. Taken worden razendsnel uitgevoerd en we merken nergens vertragingen of vervelende haperingen. Het geheugen van de telefoon komt uit op 256GB, 512GB of 1TB. Bij die twee laatste is het werkgeheugen 12GB, de 256GB-versie komt met 8GB RAM.

Accuduur

Niet geheel onbelangrijk op een telefoon waarmee je alles kunt doen; de accuduur. Een goede accu is zeker niet vanzelfsprekend, weten we uit ervaring. De accuduur van de Galaxy S22 Ultra was netjes, de batterij van de Samsung Galaxy S23 Ultra is ontzettend goed. De veel betere efficiëntie van de Snapdragon en mogelijk ook andere optimalisaties zorgen voor een toch wel indrukwekkende accuduur van de Samsung.

Met gemiddeld gebruik haal ik precies twee dagen. Hierbij is het toestel voor het merendeel verbonden met het WiFi-netwerk. We behalen een schermtijd van gemiddeld zo’n zes uur. Gebruik je de telefoon intensief, dan hoef je je met de S23 Ultra weinig zorgen te maken. Aan het eind van een lange dag met rond 05:00 uur opstaan, hebben we rond 23:30 uur nog 15 procent over en een schermtijd van 4,5 uur. Op die dag hebben we veel gebeld, foto’s gemaakt en op het internet gesurft. Keurige prestaties.

Het opladen gaat bij Samsung nog altijd niet zo snel als bij verschillende concurrenten. De Samsung Galaxy S23 Ultra biedt ondersteuning voor 45W opladen. Samsung heeft tijdens een persbijeenkomst laten weten dat het nog altijd onvoldoende bewezen is wat de precieze gevolgen zijn voor de batterijduur op langere termijn als er met hoge(re) snelheden wordt geladen. Los van bekabeld laden kun je de S23 Ultra ook met 10W draadloos laden. Overigens is het verschil tussen 25W en 45W laden slechts een 10-15 minuten voor een volle batterij.

Updatebeleid

Het updatebeleid van Samsung is de laatste tijd erg goed en dat geldt ook voor de Samsung Galaxy S23-serie. De gehele serie krijgt vier Android-updates. Dit betekent dat je Android 14, 15, 16 en Android 17 kunt verwachten op de smartphone. Daarnaast wordt voor een periode van vijf jaar, iedere maand een nieuwe beveiligingsupdate beschikbaar gesteld. Dat doet geen andere fabrikant beter, zelfs Google zelf niet met bijvoorbeeld de Pixel 7 Pro.

Beoordeling

We hebben de Samsung Galaxy S23 Ultra in de afgelopen tijd uitgebreid aan de tand kunnen voelen. Van buiten lijkt de telefoon als twee druppels water op zijn voorganger; de Galaxy S22 Ultra. Echter heeft Samsung zoveel kleine verbeteringen doorgevoerd, dat dit de smartphone wel echt stukken beter maakt. Allereerst de accuduur die aanzienlijk is verbeterd. Daarnaast merken we ook een positief verschil in de snelheid, ondanks dat de S22 Ultra niet traag was.

Daarnaast weet de camera in vrijwel elke omstandigheid een perfecte foto af te leveren. We zien verder verbeteringen in de geluidskwaliteit en ook de S23 Ultra is weer voorzien van een schitterend scherm. Daar staat dan wel een flink prijskaartje tegenover, en dat kan serieus een dealbreaker zijn. Toch zouden we de Galaxy S23 Ultra zonder meer aanraden. Zeker vanwege het lange updatebeleid. Daarnaast kun je heel de maand februari profiteren van een hele interessante aanbieding. Zo krijg je de 512GB versie voor de prijs van de 256GB en krijg je 200 euro extra inruilvoordeel bovenop wat je terugkrijgt voor je oude smartphone. Dat kan de S23 Ultra weer een heel stuk interessanter maken. Kun je omgaan met de grootte van het toestel, dan zul je ontzettend veel plezier hebben van deze smartphone.

Wil je de Samsung Galaxy S23 Ultra zelf aanschaffen, dan kun je terecht bij de onderstaande winkels. Lees ook zeker ons handige overzicht met de beste Galaxy S23 aanbiedingen.

Samsung Galaxy S23 Ultra Bekijk onze speciale productpagina voor meer nieuws, specificaties en prijzen. Alle informatie Prijzen vanaf: 1398,00 euro