One UI 5.1: changelog uitgelekt met nieuwe Samsung-functies

We starten de nieuwe week met nieuwe over One UI 5.1. De nieuwe versie van Samsung’s skin zal voorzien zijn van een groot aantal vernieuwingen. Denk aan het delen van albums in de galerij-app, een nieuwe batterijwidget en meer.

One UI 5.1 changelog

De changelog van One UI 5.1 is uitgelekt, met dank aan de collega’s van het doorgaans goed geïnformeerde Winfuture. Daarmee wordt duidelijk welke nieuwe functies en verbeteringen we kunnen verwachten in de nieuwe skin. Nu worden Samsung-toestellen nog voorzien van Android 13 met One UI 5.0. De Galaxy S23-serie wordt verwacht met One UI 5.1. Later zullen andere modellen, zoals de toestellen in de Galaxy S- en Z-serie bijgewerkt worden met de update naar One UI 5.1.

Eén van de nieuwe functies is de nieuwe batterwidget die in One UI 5.1 te vinden zal zijn. Hiermee krijg je ook de batterijniveaus van verbonden apparaten te zien. Denk hierbij bijvoorbeeld aan je Galaxy Watch of de Galaxy Buds. Samsung geeft de Notitie-app ook verbeteringen. Het zal vanaf de nieuwe skinversie mogelijk worden om tegelijkertijd samen te werken aan een notitie. Via het snelpaneel met media-uitvoer kun je audio ook laten afspelen op WiFi- of Cast-compatible luidsprekers. Je hoeft hiervoor dus niet meer te schakelen tussen de apps zelf.

Samsung geeft One UI 5.1 ook andere verbeteringen. Zo kun je in de Galerij-app terecht voor het delen van familiealbums. Tof om te delen met vrienden of familie. Hierbij kan kunstmatige intelligentie gebruikt worden voor het detecteren van gezichten, wat we bijvoorbeeld al kennen van Google Foto’s. Samsung geeft gebruikers 5GB aan opslagruimte voor media. Een album kan met maximaal zes anderen gedeeld worden. Wanneer je in de camera-app AR Filters gebruikt, kun je nu helemaal je lol op. Met maximaal drie mensen in beeld kun je nu foto’s maken terwijl de gezichten veranderen in emoji’s of andere soorten.

Changelog

De changelog van de One UI 5.1 update is voor nu uitgelekt in het Duits. We hebben een vertaalde versie van de tekst hieronder voor je neergezet.

Camera:

De kleurtint van een selfie veranderen is nu nog eenvoudiger.

Verander eenvoudig de tint van je selfies met de effectentoets aan de zijkant van het scherm.

Access Expert RAW

Met de Expert RAW-app kun je foto’s van hoge kwaliteit maken zonder bewerking of compressie, perfect voor wie zijn foto’s later wil bewerken. Toegang tot Expert RAW is nu gemakkelijker via het menu Geavanceerd.

Galerij:

Gedeeld familiealbum

Shared Family Album maakt het delen van foto’s met je familie eenvoudiger dan ooit. Gallery beveelt foto’s aan om toe te voegen aan uw gedeelde familiealbum door de gezichten van uw familieleden te herkennen. Bovendien krijgt u 5 GB opslagruimte per gezinslid (maximaal 6 personen).

Verbeterde behandeling

De verwerking verwijdert automatisch schaduwen en reflecties, zodat uw foto’s er geweldig uitzien. U kunt ook GIF’s opnieuw maken voor een betere resolutie en helderheid.

Handig informatiedisplay

Wanneer u een foto of video in uw galerij bekijkt, veegt u omhoog om in één oogopslag te zien wanneer en waar de foto is genomen, op welk apparaat, waar hij is opgeslagen en meer.

Zoeken is krachtiger geworden

U kunt nu naar meer dan één persoon of voorwerp tegelijk zoeken. Je kunt zelfs mensen zoeken zonder hun naam te taggen door simpelweg op hun gezicht te klikken.

Kies een plaats om screenshots op te slaan

Nu kunt u screenshots en schermopnames opslaan in een map naar keuze door dit in te stellen in Geavanceerde functies.

AR Zone en AR Emoji:

Gebruik 3 emoji’s in de AR emoji camera.

Maak leuke foto’s en video’s met vrienden (maximaal 3 personen) in de maskermodus. Je kunt de gezichten van je vrienden vervangen door andere karakters door op de emoji te klikken.

Lay-out en bewerkingsverbeteringen in AR Doodles.

Penselen zijn nu beschikbaar op het hoofdscherm van AR Doodle voor snellere toegang. U kunt ook de grootte aanpassen en tekeningen verplaatsen nadat ze zijn gemaakt, en met het nieuwe gumgereedschap kunt u slechts een deel van uw tekeningen wissen zonder ze helemaal te wissen.

Widgets:

Nieuwe batterij-widget

Met de nieuwe batterij-widget kunt u het batterijniveau van uw Galaxy-apparaten controleren. Direct op het startscherm kun je zien hoeveel batterij je smartphone, Galaxy Buds, Galaxy Watch en andere ondersteunde apparaten nog over hebben.

Intuïtieve weer-widget

De nieuwe illustratiestijl en een samenvatting van de huidige weersomstandigheden maken het gemakkelijk om de weersinformatie te kennen, of het nu zonnig, bewolkt, regent of sneeuwt.

Modi en scenario’s:

Verschillende achtergronden afhankelijk van de modus

Stel verschillende achtergronden in op het vergrendelingsscherm en het startscherm, afhankelijk van uw huidige activiteiten. Kies een achtergrond voor werk, één voor sport en meer bij het instellen van verschillende modi.

Andere voorwaarden en acties voor scenario’s

Laat scripts automatisch draaien wanneer u de vliegtuigmodus of Mobile Hotspot activeert. Scripts kunnen nu sommige apps openen, de links/rechts audiobalans aanpassen en meer. Met nieuwe acties kun je nu Quick Share en aanraakgevoeligheid regelen, en de beltoon en letterstijl wijzigen.

Connectiviteit:

Samenwerken in Samsung Notes.

Maak een gedeelde notitie die meerdere mensen tegelijk kunnen bewerken. Schrijf een verslag met collega’s, maak aantekeningen voor een studiegroep of maak een tekening met een vriend. De mogelijkheden zijn eindeloos.

Uitnodiging voor gedeelde apps gemakkelijk gemaakt

Nu kun je gemakkelijk mensen uitnodigen voor gedeelde albums, notities en agenda’s via een link die je kunt delen via apps als Messenger, e-mail en sociale netwerken.

Geavanceerde multi-controle tussen Galaxy Book en smartphone

Nu kunt u de muis, het toetsenbord of het trackpad op uw Galaxy Book niet alleen gebruiken met uw Galaxy-tablet, maar ook met uw Galaxy-smartphone. U kunt gemakkelijk tekst kopiëren en plakken en afbeeldingen verslepen van het ene apparaat naar het andere alsof het om hetzelfde apparaat gaat. (1)

Media-uitgang voor Wi-Fi-luidsprekers

Als je toch naar muziek wilt luisteren op Wi-Fi-luidsprekers via Spotify Connect en de ingebouwde Chromecast™, open je gewoon Media Output in de werkbalk voor toegang, niet vanuit de muziek-apps. (2)

Blijf surfen op uw PC

Als u met Samsung Internet op uw smartphone surft en vervolgens verder surft op uw pc, kunt u de websites die u op uw smartphone hebt geopend terugvinden en verder surfen met de pc-browser. (3)

Samsung DeX:

Verbeterde multitasking in DeX.

In gesplitst scherm kunt u nu de scheidingslijn in het midden van het scherm verslepen om de grootte van beide vensters aan te passen. U kunt een venster ook in een van de hoeken uitlijnen, zodat het een kwart van het scherm in beslag neemt.

Instellingen:

Instellingen Suggesties

Bovenaan het scherm Instellingen verschijnen nu suggesties, zodat je weet welke nuttige functies je moet proberen of welke instellingen je aandacht nodig hebben, zodat je ze meteen kunt activeren of uitproberen.

Samsung Internet:

Beter zoeken

U kunt nu zoeken op mapnaam in bladwijzers of op groepsnaam in tabbladen. Dankzij de verbeterde zoeklogica vindt u wat u zoekt, zelfs als iets verkeerd gespeld is.

Setup Wizard:

Snellere en eenvoudigere eerste installatie van uw nieuwe Galaxy.

Wanneer je overstapt van een Galaxy of ander Android-toestel naar een nieuwe Galaxy, scan je gewoon de QR-code op je oude toestel om je Wi-Fi-netwerken, Samsung-account en Google-account automatisch over te zetten naar het nieuwe toestel zonder iets in te voeren. (4)

Het weer:

Gedetailleerde weersinformatie in één oogopslag

Nuttige weersinformatie wordt nu weergegeven op het hoofdscherm van de Weer-app. U kunt waarschuwingen voor zwaar weer, dagelijkse weerberichten, uurlijkse neerslag en kleurentemperatuurkaarten bekijken.

Gesprekken:

Bixby tekstberichten

Gebruik Bixby-tekstoproepen om oproepen automatisch te beantwoorden en het doel van de oproep te achterhalen. U kunt zien wat de beller zegt in een tekstchat, en u kunt antwoorden tikken of typen die aan de beller worden voorgelezen. Bixby-tekstoproepen zijn alleen beschikbaar in het Engels en Koreaans.

Uitrol van de update

Het is op dit moment niet bekend wanneer Samsung de One UI 5.1 update beschikbaar stelt voor andere toestellen. Samsung kennende hoeft dit niet heel lang te duren.