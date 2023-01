Samsung Galaxy S23-serie vanaf 16 februari verkrijgbaar: interessante pre-order

Samsung heeft op haar eigen website al vroegtijdig informatie losgelaten over de beschikbaarheid van de nieuwe Galaxy S23-serie. Samsung kondigt de nieuwe smartphones op 1 februari aan, twee weken later moeten ze in de winkels liggen.

Samsung Galaxy S23: beschikbaarheid en pre-order

We hebben donderdag geschreven over de Nederlandse prijzen van de Galaxy S23-serie. Nu komen we ook meer te weten over de beschikbaarheid van de toestellen, samen met de pre-order actie die zal geleden, wanneer je één van de drie toestellen aanschaft. Op 1 februari zullen de nieuwe modellen aangekondigd worden tijdens een nieuwe editie van Galaxy Unpacked. Met de nieuwe informatie, is de cirkel bijna rond. De bron van de nieuwe informatie die we nu kunnen delen, is Samsung zelf. Op het Britse Business Portal staat namelijk nieuwe informatie over de S23-serie.

Zoals ook in eerdere jaren het geval was, zal twee weken na de lancering, op een vrijdag, de nieuwe Galaxy S23 in de winkels liggen en uitgeleverd worden. Dit zal ook met de S23-serie het geval zijn. Samsung noemt de datum 16 februari. Na de aankondiging begint een speciale pre-order periode. De inhoud van de actie is ook al bekend; voor hetzelfde geld, krijg je meer opslagruimte. Je kunt de Galaxy S23 aanschaffen in 128GB, 256GB en 512GB. De andere modellen in 256GB en 512GB. Het is niet bekend of er nog meer aanbiedingen gaan gelden. Een voorbeeld zou kunnen zijn voor het ontvangen van Buds of Watch.

Alle informatie over de nieuwe Galaxy S23-serie krijgen we te horen op 1 februari. DroidApp zal je uitgebreid op de hoogte houden van alle gebeurtenissen.