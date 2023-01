Samsung Galaxy S23-serie krijgt speciaal aangepaste Snapdragon 8 Gen 2

De nieuwe Snapdragon 8 Gen 2 chipset van Qualcomm vinden we vandaag de dag al in een aantal toestellen. Ook in de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie zullen we deze gaan zien. Nu is er nieuws over deze processor in de toestellen, want er is meer aan de hand.

Snapdragon 8 Gen 2 in Galaxy S23

Er is al een hoop bekend over de nieuwe Samsung Galaxy S23-serie. Woensdag bijvoorbeeld, toen verschenen eerst de Galaxy S23 en S23+ specificaties, een paar uur erna konden we je uitgebreid informeren over de specs en de prijzen van de Galaxy S23 Ultra. Duidelijk werd toen al direct dat Samsung ook in Europa de toestellen gaat leveren met een Snapdragon 8 Gen 2 chipset. Goed nieuws, want op papier (en vaak ook in de praktijk) zijn de processoren van Qualcomm sneller en vooral energiezuiniger dan de eigen Exynos-chipsets van Samsung zelf.

Nu is er meer informatie over de processor die gebruikt wordt. Samsung zal namelijk een aangepaste versie gebruiken van deze chipset. De Snapdragon 8 Gen 2 die we terug gaan zien in de Galaxy S23, S23+ en de Galaxy S23 Ultra zal voluit ‘Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Mobile Platform for Galaxy’ genoemd worden. De chip levert een kloksnelheid van 3,36 GHz, de primaire X3-kern draait op 3,2 GHz. De verwachting is dat de eigenschappen verder gelijk zijn aan die van de andere toestellen met deze processor. Echter zullen er verschillende optimalisaties doorgevoerd zijn, specifiek voor de Galaxy-apparaten. De berichten gaan niet dieper hierop in, dus wat er precies verbeterd is, is niet bekend.

Op 1 februari zullen we alle details te horen krijgen over de nieuwe smartphones van Samsung. Dan is de nieuwe editie van Galaxy Unpacked, met alle informatie.