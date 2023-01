3 nieuwe functies voor de camera-software van de Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 gaat al aardig rond in het geruchtencircuit. De telefoons zullen op 1 februari aangekondigd worden. Nu komen we meer te weten over de camera-software.

Camera-software op Galaxy S23

Samsung komt op 1 februari met drie nieuwe modellen uit de Samsung Galaxy S23-serie. De verwachtingen zijn hooggespannen en voor de Ultra verwachten we onder andere een 200 megapixel camera. Maar niet alleen de hardware moet indruk maken. Ook de software is een belangrijk punt bij smartphones vandaag de dag. Samsung zou van plan zijn om drie nieuwe functies toe te voegen aan de camera-software van de S23-serie.

Wat kunnen we verwachten? Allereerst is er de hyperlapse videomodus. Hiermee moet je mooie opnames maken van de lucht, speciaal wanneer het donker is. Mogelijk komt dit stukje software alleen beschikbaar voor de Galaxy S23 Ultra. Een andere functie die in ontwikkeling is, is een nieuwe versie van de Pro-modus, die je kunt gebruiken voor de selfie-cam. Je kunt nu al de Pro-modus gebruiken voor de camera aan de achterkant, voor bijvoorbeeld het aanpassen van de belichting, sluitertijd en ISO.

De derde functie waarover bericht wordt, gaat over de verwerking van RAW-bestanden. De Samsung Galaxy S23-serie moet het mogelijk maken om RAW-bestanden van 50 megapixel op te slaan, naast het standaard gemaakte JPG-formaat. Bij huidige modellen hebben de RAW-bestanden een resolutie van 12 megapixel.

Het bericht gaat al langer rond dat Samsung flinke stappen wil zetten met de fotocamera’s op de toestellen, met name in de donkere uren. Op 1 februari zullen we alle details te horen krijgen van Samsung. DroidApp zal hier uiteraard uitgebreid verslag van doen.

Leestip: Samsung Galaxy camera-tips: voor de S22 en andere toestellen

