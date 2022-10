Camera-sample van Galaxy S23 Ultra met 200MP camera uitgelekt

Samsung lijkt met de Galaxy S23-serie vol in te zetten op de camera van de Galaxy S23 Ultra. Nadat eerder al het één en ander aan informatie opdook, zien we nu een camera-sample.

Camera-sample Galaxy S23 Ultra

Als we ergens voor warm gemaakt worden, dan is het wel de Galaxy S23-serie, en dan met name de camera van de Galaxy S23 Ultra. De smartphonefabrikant komt nu opnieuw in het nieuws met deze telefoon. Eerder deze week werd al duidelijk wat we kunnen verwachten van deze nieuwe smartphone. Samsung zal namelijk deze Ultra uitrusten met een 200 megapixel camera. Het aanbod van smartphones met een dergelijke camera is nu nog klein, bestaande uit de Motorola Edge 30 Pro en de Xiaomi 12T Pro.

Als we afgaan op de berichten dan zal vooral de nachtmodus een flinke upgrade krijgen, vol grote verbeteringen. Er is ook nieuws over de telefotolens van deze smartphone. Deze zal namelijk gelijk zijn aan die van de Galaxy S22 Ultra. Echter kan een andere manier van beeldverwerking er wel voor zorgen dat de beeldkwaliteit er nog beter uitkomt. Overigens schreven we in onze Galaxy S22 Ultra review al dat de camera meer dan prima prestaties levert. Dat moet haast wel betekenen dat we bij de S23-modellen nog meer kunnen verwachten.

Op internet is nu een foto opgedoken waarin we een sample zien die gemaakt is met de Galaxy S23 Ultra. Het is een foto die 16x opgeschaald is en vervolgens bijgesneden is. De foto is vergeleken met de Galaxy S22 Ultra, waarvan je de sample rechts in beeld ziet. Duidelijk is direct dat zelfs met deze uitsnede het beeld erg scherp is. Volgens bronnen zou gewerkt zijn aan duidelijke AI algoritmen. Het duurt nog wel even totdat de telefoon aangekondigd wordt. Dit is vermoedelijk in januari of februari.