Camera van Samsung Galaxy S23 Ultra krijgt grootste verbetering in 5 jaar

We kunnen grootse veranderingen verwachten bij de Samsung Galaxy S23-serie, en vooral bij de Galaxy S23 Ultra. De camera krijgt grootse verbeteringen.

Galaxy S23 Ultra krijgt nog betere camera

Samsung is achter de schermen druk bezig met de Samsung Galaxy S23-serie. In de afgeloipen tijd hebben we al de nodige informatie langs zien komen. Ook vandaag is dat het geval. Informatie over de camera van de Samsung Galaxy S23 Ultra komt nu binnen vanuit het doorgaans goed geïnformeerde IceUniverse.

De eerder verschenen render van de Galaxy S23 Ultra

Als we afgaan op de informatie, dan kunnen we de grootste verbetering in het vlaggenschip kunnen verwachten van de afgelopen vijf jaar. De Samsung Galaxy S23 Ultra zou geleverd worden met een 200 megapixel camera. Samsung zou vooral verbeteringen door willen voeren in het maken van foto’s in de nacht. Volgens de insider zal de camera van de S23 Ultra betere foto’s maken dan andere 200MP camera’s in smartphones. Er zijn al verschillende toestellen uitgebracht met een 200 megapixel camera, zoals de Motorola Edge 30 Ultra en de Xiaomi 12T Pro.

Niet alleen voor de foto’s moet de nachtmodus flink verbeterd worden, ook voor de videomodus zouden de verbeteringen zichtbaar moeten zijn. De huidige Galaxy S22-serie levert al mooie beelden, ook in de nachtelijke uren, maar de Pixel 7 Pro doet hier wel een stuk bovenop. Mogelijk wil Samsung dit met de S23-serie gaan evenaren of overtreffen. We schreven van de week al over de Astrofoto die je nu met de S22-serie kunt maken.

