Samsung Galaxy S23 en S23 Ultra nu ook verschenen in renders

Nadat we woensdagochtend al de renders van de Samsung Galaxy S23+ zagen, is het nu de beurt aan de S23 en S23 Ultra. Is het toestel anders dan zijn voorganger?

Galaxy S23 Ultra in renders

We schreven vanmorgen al over de Galaxy S23+ renders, nu is het tijd voor een volgende lichting renders, en wel van de Galaxy S23 Ultra. Het nieuwe toestel dat eveneens weer voorzien zal worden van de S Pen, duikt op met dank aan leaker OnLeaks. Hij deelt renders van de smartphone op basis van de tot nu toe bekende informatie.

Het nieuwe model zal de afmetingen krijgen 163,4 x 78,1 x 8,8 millimeter. Dit verschilt weinig met de vorig jaar verschenen Galaxy S22 Ultra, die de afmetingen 163,3 x 77,9 x 8,9 millimeter had. Het lijkt er verder op dat het design van de Ultra erg overeenkomt met dat van de voorganger. Wel zijn de twee kleine sensoren aan de achterkant meer verzonken in de behuizing. Het metalen frame van de rondingen is wat groter en is het scherm aan de zijkant wat minder ver gebogen.

Samsung zal de Galaxy S23 Ultra uitrusten met een 200MP camera, net als de onlangs verschenen Motorola Edge 30 Ultra. Verder wordt verwacht dat het toestel een Snapdragon 8 Gen 2 chipset krijgt, of een eigen Exynos chipset. Over de oplaadsnelheid is nog veel onduidelijk; volgens de laatste berichten zou dit 25W zijn, maar dit lijkt ons onwaarschijnlijk, aangezien de S22 Ultra ook al 45W laden aanbiedt.

Galaxy S23

De Samsung Galaxy S23 zien we ook terug in renders. Deze komt qua design overeen met dat van de Galaxy S23+ die vanmorgen verscheen. De smartphone zal voorzien zijn van een 6,1 inch scherm en een iets grotere behuizing dan de S22. De Galaxy S23 meet 146,3 x 70,8 x 7,6 millimeter. Het huidige model is 146,0 x 70,6 x 7,6 millimeter, dus dat verschil gaan we niet merken.

Het is afwachten of de renders de juiste weergave geven van de nieuwe Galaxy S23-serie. Er is immers nog een lange tijd te gaan tot de aankondiging van de Galaxy S23.

