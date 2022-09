Samsung Galaxy S23+ verschijnt in allereerste renders

Samsung is achter de schermen bezig met de Samsung Galaxy S23-serie. Berichten erover gaan al langere tijd rond, nu krijgen we er ook een beeld bij, en wel van de S23+.

Galaxy S23+ renders

De eerste beelden van de Samsung Galaxy S23+ zijn online gebracht. De nieuwe high-end smartphone van het bedrijf wordt in beeld gebracht door leaker OnLeaks. Hij deelt doorgaans vaker, vroegtijdig informatie en beelden. Het gaat om een eerste vertoning van het toestel en de release laat nog zeker maanden op zich wachten. Het is dus heel goed mogelijk dat er nog het één en ander aan design en specs zal veranderen.

Sinds de Galaxy S20, is het design tot en met nu, de S22-serie, vrij hetzelfde gebleven. Het verdikte camera-eiland is hierbij het meest in het oog springend. Dat lijkt bij de Galaxy S23-serie iets anders te gaan verlopen. In plaats van één camera-eiland zien we nu drie losse lenzen, zoals we eigenlijk al een beetje gezien hadden bij de Galaxy S22 Ultra.

De Samsung Galaxy S23+ krijgt naar het schijnt een 6,6 inch beeldscherm. De telefoon zal een fractie groter zijn. Volgens de bron 157,7 x 76,1 x 7,6 millimeter. Dit is bij de S22+; 157,4 x 75,8 x 7,6 millimeter. Voorop zijn dunne schermranden, een gat in het midden voor de front-camera en de volume- en power-toets aan de zijkant van het toestel.

Volgens de eerdere berichten krijgt de Samsung Galaxy S23+ een oplaadsnelheid van slechts 25W, al is het mogelijk dat voor de Plus ook 45W aangeboden wordt, gezien de Galaxy S22+ dit ook heeft. Concurrenten zijn hierin al vele malen sneller. Daarnaast wordt gesproken over een Snapdragon 8 Gen 2 chipset, of de Exynos 2200 processor. Alle informatie zullen we pas later te horen krijgen; mogelijk pas in januari-februari. Meestal wordt dan pas de nieuwe S-serie getoond.

