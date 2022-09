Samsung Galaxy S23-serie: informatie over formaten en 200MP camera bekend

Begin dit jaar was er de Galaxy S22-serie, en we gaan langzaam maar zeker naar de S23-modellen. Nu krijgen we meer informatie hierover.

Nieuws over Galaxy S23

Velen kijken weer uit naar de nieuwe high-end modellen van Samsung. De nieuwe Galaxy S23-serie zullen we begin volgend jaar gaan zien, zo is de verwachting. De telefoonfabrikant komt nu echter al in het nieuws met de nieuwe modellen. Het gaat over de camera van de Galaxy S23 Ultra. Het is volgens de bron Ice Universe 100 procent zeker dat er een 200 megapixel camera in de S23 Ultra zit.

Voor nu is alleen de vorige week aangekondigde Motorola Edge 30 Ultra voorzien van een 200 megapixel lens. Die lens is ook afkomstig van Samsung. De 200MP lens in de S23 Ultra krijgt een diafragma van f/1.7 en de sensor zal iets groter zijn dan die in de iPhone 14 Pro, maar kleiner dan andere Android vlaggenschepen in 2023. Het ontwerp moet gelijk zijn aan dat van de Galaxy S22 Ultra.

Afmetingen

Dezelfde bron deelt ook al meer informatie over de afmetingen van de drie smartphones uit de S23-serie. Het lijkt erop dat het qua afmetingen veel overeenkomt met dat van de S22-serie. Wel zullen de S23-modellen een fractie hoger zijn en wat breder.

Als de informatie van Ice Universe klopt, een bron die juist vaker informatie bij het juiste eind heeft, dan blijft Samsung bij de S23 en S23+ vasthouden aan de Full-HD+ resolutie. De Ultra krijgt nog steeds wel de 4K-resolutie, maar deze komt dus niet naar de andere twee modellen. De schermgrootte zal hetzelfde blijven bij de S23, als bij de S22-serie. De Samsung Galaxy S23 krijgt een 6,1 inch scherm, de S23+ een 6,6 inch paneel en de Ultra een 6,8 inch scherm.

De collega’s van GSM Arena hebben onderstaand schema gedeeld, waarbij je precies ziet wat de huidige afmetingen zijn, en wat bij de S23-serie worden.

