‘Samsung Galaxy S23-serie krijgt Snapdragon-processor; 200MP camera voor Ultra’

Samsung is achter de schermen bezig met de realisatie van de Samsung Galaxy S23-serie. De drie nieuwe modellen die verwacht worden, krijgen allen wat verbeteringen. Er is nu informatie over de chipset die gebruikt zal gaan worden, en over de camera van de smartphones.

Processor en camera van S23

Samsung zal de nieuwe Galaxy S23-serie voorzien van een Snapdragon-chipset van Qualcomm. Dit blijkt uit nieuwe informatie. Samsung heeft in afgelopen jaren al meermaals Snapdragon-processoren gebruikt, zo zagen we dit ook terug bij de Galaxy S22-serie. In Europa verscheen het toestel met een Exynos 2200 chipset, een processor uit eigen fabriek; terwijl in verschillende andere regio’s de telefoons uitgebracht werden met de Snapdragon 8 Gen 1.

De CEO van Qualcomm meldt dat het aandeel Samsung-telefoons met chipsets van hen nog hoger zal zijn. Dit bevestigt mogelijk de beweringen van analisten, die stellen dat Samsung (enkel) de Snapdragon 8 Gen 2 zou gebruiken bij de S23-modellen. Op dit moment zou 75 procent van de S22-eenheden aangedreven worden door een chipset van de fabrikant. Het nieuws is nog niet door Samsung bevestigd. We zullen pas begin 2023 wat horen over de S23-serie.

Camera

Over de camera van de Samsung Galaxy S23 Ultra is ook wat nieuws opgedoken. De doorgaans goed geïnformeerde bron Ice Universe meldt dat het toestel een derde generatie 200 megapixel camera krijgt. Eerder presenteerde Samsung al twee verschillende 200MP lenzen, waarbij de derde dus is bedacht voor de S23 Ultra. De eerste 200MP lens wordt in een Motorola-smartphone verwacht; waarbij de tweede versie ook in verschillende toestellen terug zal komen. Volgens andere geruchten zou de telefoon ook een nieuwe 10MP 10x periscoop-module meekrijgen.

