‘Samsung Galaxy S23-serie verschijnt enkel met Snapdragon-chipset’

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie verschijnt volgens de laatste berichten niet meer met een Exynos-chipset. Samsung zou enkel een Qualcomm processor gebruiken.

Galaxy S23 met Snapdragon

Samsung heeft met de Galaxy S22-serie een mooie reeks toestellen in het assortiment. Toch is de fabrikant achter de schermen al bezig met het voorbereiden van de Galaxy S23-serie. Over die smartphones is nu meer informatie bekend.

Het lijkt erop dat er geen versie verschijnt met een Exynos-chipset. Samsung zou enkel kiezen voor de nieuwe Snapdragon 8 Gen 2-chipset van Qualcomm. Op dit moment wordt de S22-serie gevoerd met de Exynos 2200 en de Snapdragon 8 Gen 1 chipset. In Europa wordt de variant met Exynos geleverd.

Het voordeel van kiezen voor één chipset heeft sowieso al te maken met de software-ondersteuning. Je hoeft immers niet twee verschillende software-versies te onderhouden. Daarbij melden berichten dat de nieuwe Exynos 2300, die eind mei nog wel in ontwikkeling zou zijn, zich niet zou kunnen meten met de prestaties van de nieuwe chipset van Qualcomm.

De nieuwe Samsung Galaxy S23-serie verwachten we ergens volgend jaar. In de komende tijd komen ongetwijfeld meer berichten naar buiten over de smartphones.

