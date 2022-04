Krijgt Samsung’s volgende vlaggenschip een MediaTek-processor?

Het is goed mogelijk dat het volgende high-end toestel van Samsung geleverd wordt zonder Snapdragon of Exynos. Er gaan berichten rond dat Samsung zou willen kiezen voor een chip van MediaTek.

High-end van Samsung met MediaTek?

Uit nieuwe Koreaanse berichten komt nieuws naar buiten over nieuwe vlaggenschepen van Samsung. Tot nu toe werden deze toestellen voorzien van processoren van Qualcomm (Snapdragon) of de eigen Exynos. Volgens de berichten zou Samsung nu overwegen om chipsets van MediaTek in haar vlaggenschepen te plaatsen. De kans bestaat daarmee dat de Samsung Galaxy S23 een MediaTek processor krijgt. De bron meldt echter dat waarschijnlijk niet alle Galaxy S23-modellen een chip van die fabrikant meekrijgen. Zou zou de keuze nu zijn dat alleen de Aziatische versies deze chip meekrijgen.

In goedkopere toestellen van Samsung kwamen we zo nu en dan al een MediaTek chipset tegen, zoals de Galaxy A22. Volgens de bron zou ook de aankomende Galaxy S22 FE (gedeeltelijk) uitgebracht worden met een processor van de Taiwanese chipfabrikant.

De Samsung Galaxy S23-serie verschijnt op zijn vroegst begin volgend jaar. De S22 FE zal pas verder in het jaar zijn debuut maken.

