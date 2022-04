Samsung wijzigt updatebeleid voor Galaxy S9- en Galaxy S10-serie

Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updatebeleid voor de Samsung Galaxy S9 en de Galaxy S10. Alle toestellen in deze serie krijgen minder vaak updates dan tot nu toe werd gedaan. De wijzigingen hebben we voor je op een rijtje gezet.

Wijziging in updates voor Galaxy S9 en S10

De Samsung Galaxy S9- en de Galaxy S10-serie zullen minder updates ontvangen dan tot nu toe is gebeurd. Samsung heeft wijzigingen doorgevoerd in het updateschema voor de toestellen. Het gaat bij de S9-serie om de Galaxy S9 en de Galaxy S9+. Bij de Galaxy S10 gaat het om de Samsung Galaxy S10, de Galaxy S10+ en de Galaxy S10e.

Galaxy S9

Allereerst de Galaxy S9-serie. Deze serie kreeg onlangs nog een gloednieuwe update, maar voorlopig is dat de laatste update. Samsung rolt in principe geen updates meer uit voor de smartphoneserie die in 2018 is uitgebracht. Vier jaar na datum stoppen de updates. Wel zal bij kritieke kwetsbaarheden de updatemachine nog aan geslingerd worden.

Galaxy S10

De drie modellen in de Galaxy S10-serie, die allen in 2019 werden uitgebracht, krijgen nog wel updates. In plaats van een maandelijkse cyclus, wijzigt dit naar een cyclus van eenmaal per drie maanden. Zoals het er nu naar uitziet, zit de Galaxy S10-serie in zijn laatste jaar dat de telefoon updates krijgt. Dit betekent dat nog een jaar lang er ieder kwartaal een update uitgerold zal worden voor de Samsung Galaxy S10. Onlangs werd de telefoon nog bijgewerkt met de beveiligingsupdate van maart.

In februari maakte Samsung bekend dat nieuwe en eerdere modellen van de fabrikant, vijf jaar kunnen rekenen op updates. Daarbij belooft het merk ook nog vier Android-updates.

