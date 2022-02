Samsung gaat eerder uitgebrachte toestellen 5 jaar updates geven

Vandaag is er veel nieuws uit de hoek van Samsung. Daar kunnen we nog een ander nieuwtje aan toevoegen. De fabrikant heeft namelijk verbeteringen in petto wat betreft het updatebeleid, voor eerder uitgebrachte toetellen. Verschillende toestellen zijn zeker van vijf jaar updates.

Langer updates bij Samsung

Het updatebeleid bij Samsung behoort al tot de betere, als we dit vergelijken met die van andere fabrikanten. Echter steekt Apple er met iOS nog altijd flink bovenuit, over hoe lang toestellen worden bijgehouden met updates. Dat gaat echter voor een aantal toestellen nu veranderen. Samen met de aankondiging van de Samsung Galaxy S22-serie en de Galaxy Tab S8-reeks heeft het bedrijf bekend gemaakt dat deze apparaten voor een periode van minimaal 5 jaar beveiligingsupdates zullen ontvangen. Daarnaast worden minimaal vier Android OS-updates beschikbaar gesteld voor de modellen.

Voor een aantal eerder uitgebrachte toestellen zal dit updatebeleid ook gehanteerd worden. In principe geldt hierbij dat de toestellen maandelijks worden bijgewerkt, alleen kan het afhankelijk van het toestel zijn of dit ook na bijvoorbeeld vier jaar nog maandelijks zal gebeuren. Daarbij meldt Samsung dat het niet uitgesloten wordt dat na vijf jaar doorgegaan zal worden met updates.

De toestellen die vijf jaar lang bijgewerkt worden met beveiligingsupdates en vier jaar aan Android OS-updates, hebben we hieronder voor je op een rijtje gezet. Het geldt voor de:

Daarbij belooft Samsung updates voor toekomstige modellen in deze series, en voor geselecteerde Galaxy A-modellen die er aan zitten te komen. Tevens krijgt de Galaxy Watch 4 ook vier jaar ondersteuning.