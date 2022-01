‘Samsung gaat updates in Europa beter stroomlijnen’: dit gaat er veranderen

Samsung zou voorbereidingen treffen voor het updaten van toestellen in bepaalde regio’s. Deze moeten meer gelijkgetrokken worden en dat moet resulteren in snellere updates. Nu nog wordt er onderscheid gemaakt tussen regio’s.

Samsung verandert updateschema

Samsung lijkt bij de nieuwe toestellen voortaan geen onderscheid meer te maken tussen software-versies die per land kunnen verschillen. In plaats hiervan zou Samsung kiezen voor één firmwareversie voor heel Europa. Op deze manier moet het mogelijk zijn om de uitrol van updates beter te stroomlijnen. Een update die bijvoorbeeld eerst in Polen verschijnt kan weken later pas in Nederland verschijnen, of andersom. Met de nieuwe plannen moet deze dus gelijk in heel Europa beschikbaar komen.

Op dit moment verschijnen updates in Nederland met landcode ‘PHN’. Er kan nu al verschil gemerkt worden als je toestel bij een winkel gekocht is, dat toestellen middels grijze import verkoopt. Zo kan het zomaar zijn dat je toestel uit Duitsland komt en daarmee voor- of juist achterloopt met updates. Dat moet dus met nieuwe toestellen tot het verleden behoren. Samsung gebruikt hierbij de landcode EUX. Veranderingen komen er niet aan voor toestellen met een speciale branding, zoals bij T-Mobile of Vodafone gekochte toestellen. Die behouden hun eigen ‘landcode’.

Het lijkt een voordeel te zijn dat updates tegelijk worden uitgerold in Europa. Echter zijn in de afgelopen maanden meerdere toestellen met een EUX-landcode iets later bijgewerkt dan andere toestellen. Dit was bijvoorbeeld het geval met Android 12 voor de Galaxy Z Fold 3 en Flip 3, die in sommige markten al eerder werd uitgerold. Wel is de kans aanwezig dat dat in 2022 verandert. Het is goed mogelijk dat Samsung voorzichtiger wordt met het uitrollen van updates. Wanneer updates per land worden uitgerold, bereiken ze minder toestellen en kunnen dus bugs eerder onderschept worden. Een andere kans die aanwezig is, is dat Samsung haar beta-programma op deze manier breder in wil zetten. Deze was bijvoorbeeld met de beta van Android voor de Galaxy S21 maar beperkt tot een klein aantal landen.

De nieuwe EUX-code zou al aanwezig zijn in de Galaxy Z Fold 3 en de Galaxy Z Flip 3. Verder wordt hij volgens Galaxyclub ook meegenomen in de Galaxy A13, de Galaxy A33, A53 en de nieuwe S22-serie. Voor bestaande toestellen zou er niets veranderen.

