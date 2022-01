Officieel: Samsung Galaxy Unpacked op 9 februari 2022 – wat krijgen we te zien?

De eerste editie van Galaxy Unpacked voor het jaar 2022 is een feit. Samsung heeft de bevestiging gegeven dat we dit evenement op 9 februari te zien zullen krijgen. Kunnen we naast de Galaxy S22-serie nog meer verwachten?

Samsung Galaxy Unpacked 2022

Samsung heeft bevestigd dat het op 9 februari haar nieuwe producten aan zal kondigen. Op deze woensdag staat namelijk de nieuwe editie van Galaxy Unpacked gepland. De datum in februari ging al langere tijd rond, maar deze is nu dus officieel. Dit betekent dat we op deze dag in ieder geval de Samsung Galaxy S22-serie te zien krijgen. Vanmorgen schreven we al uitgebreid over de Galaxy S22 foto’s die waren uitgelekt.

De Galaxy S22-serie bestaat uit de Samsung Galaxy S22, de S22+ en de S22 Ultra. Alle drie de modellen zullen op deze datum hun debuut maken zo is de verwachting. Dat belooft op zich al weer een spektakel te worden. De S22 Ultra krijgt integratie in de behuizing voor de S Pen. Het design van de S22 en S22+ zal grotendeels overeenkomen met dat van de S21-serie. Er gaan ook geruchten rond over dat Samsung op die datum de nieuwe Galaxy Tab S8, de Tab S8+ en Tab S8 Ultra zou willen laten zien, waarover onlangs uitgebreide specificaties opdoken, maar of dit inderdaad gaat gebeuren is niet bekend.

DroidApp gaat je uiteraard uitgebreid op de hoogte houden van Samsung Unpacked op 9 februari. De aankondiging staat gepland op 16:00 uur Nederlandse tijd.